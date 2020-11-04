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Фото – Как в России отметили День народного единства

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  • Представители молодежных организаций на возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
  • Президент РФ Владимир Путин общается с представителями молодежных организаций после церемонии.
  • Президент России вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля по случаю Дня народного единства.
  • Колокол, подаренный российским лидером для восстановленной в нижегородском кремле колокольни Спасо-Преображенского собора на церемонии освящения в День народного единства.
  • Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря по случаю Дня народного единства.
  • Девушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского Воззвание Минина к народу, установленной в честь Дня народного единства в Нижнем Новгороде.
  • Волонтеры раздают флажки в цветах триколора в рамках общероссийской акции Мы вместе в День народного единства в парке Левобережный в Ростове-на-Дону.
  • Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре.
  • Волонтеры раздают защитные маски с символикой Дня народного единства в рамках общероссийской акции Мы вместе возле станции метро Площадь 1905 года в Екатеринбурге.
© Sputnik / Alekseiy Nikolskiy
Представители молодежных организаций на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/04/32330289.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201104/32330842/photo-russia-deni-edinstva.html

Всемирная пандемия внесла свои в празднование свои коррективы, в этом году торжества прошли в особом формате — без массовых мероприятий и большей частью онлайн.

Президент России вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

После церемонии Владимир Путин немного пообщался с юношами и девушками, поговорили в том числе о гражданском обществе, о правах и обязанностях, которые есть у каждого. Не обошлось и без совместного фото всех участников церемонии.

Посол РФ в Молдове Олег Васнецов.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Днем народного единства

После этого российский лидер посетил новый Музей археологии Чудова монастыря. Здесь российский лидер осмотрел экспозицию, в основе которой - результаты археологических исследований, проводившихся на территории московского Кремля.

Кроме того, главе российского государства был представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Около месяца куранты молчали, так как в это время на башне шел монтаж новых колоколов.

Но празднования проходили не только в Москве. В Нижнем Новгороде был открыт обновленный зал художника Константина Маковского, автора картины "Воззвание Минина" – самого большого по размеру (6,98х5,94 метра) станкового произведения в российском искусстве, написанного на историко-патриотическую тему. 

Также по всей России активисты провели акцию "Триколор". В честь Дня народного единства они раздавали людям ленточки и маски с цветами российского флага, а также открытки с поздравлениями к празднику.

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Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре.
Фото – Как в России отметили День народного единства
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