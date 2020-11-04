Фото – Как в России отметили День народного единства

Всемирная пандемия внесла свои в празднование свои коррективы, в этом году торжества прошли в особом формате — без массовых мероприятий и большей частью онлайн.

Президент России вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

После церемонии Владимир Путин немного пообщался с юношами и девушками, поговорили в том числе о гражданском обществе, о правах и обязанностях, которые есть у каждого. Не обошлось и без совместного фото всех участников церемонии.

После этого российский лидер посетил новый Музей археологии Чудова монастыря. Здесь российский лидер осмотрел экспозицию, в основе которой - результаты археологических исследований, проводившихся на территории московского Кремля.

Кроме того, главе российского государства был представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Около месяца куранты молчали, так как в это время на башне шел монтаж новых колоколов.

Но празднования проходили не только в Москве. В Нижнем Новгороде был открыт обновленный зал художника Константина Маковского, автора картины "Воззвание Минина" – самого большого по размеру (6,98х5,94 метра) станкового произведения в российском искусстве, написанного на историко-патриотическую тему.

Также по всей России активисты провели акцию "Триколор". В честь Дня народного единства они раздавали людям ленточки и маски с цветами российского флага, а также открытки с поздравлениями к празднику.

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