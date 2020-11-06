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Памяти Михаила Жванецкого: "Жизнь человека - миг, но сколько неприятностей" - фото

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  • Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке.
  • Писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий, кинорежиссер, художественный руководитель и основатель кинопремии Ника Юлий Соломонович Гусман и артист эстрады, актер театра и кино Геннадий Викторович Хазанов (слева направо).
  • Президент РФ Владимир Путин ( слева ) побывал в новом здании московского театра Эт Сетера в день его открытия. В центре - художественный руководитель театра Александр Калягин, справа - писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
  • Писатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля.
  • 26 декабря 2012. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Справа - художественный руководитель Московского театра миниатюр Михаил Жванецкий, удостоенный звания Народного артиста РФ.
  • Писатель Михаил Жванецкий (слева) и режиссер Марк Захаров на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова.
  • Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы Дежурный по стране для эфира телеканала Россия
  • Писатель Михаил Жванецкий на творческом вечере в рамках Московского культурного форума 2017 в Центральном Манеже
  • Михаил Жванецкий
© Sputnik / Anatoliy Garanin
"Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут".
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/06/32356489.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201106/32356583/zhizn-cheloveka-mig-no-skolko-nepriyatnostey-skonchalsya-mikhail-zhvanetskiy.html

Не стало Михаила Жванецкого. Многие известные люди, кто знал писателя лично, говорят, что ушла эпоха. "Я под Жванецкого рос" - для тех, кто может сказать так, подготовлена эта фотоподборка.

"Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша чёрная… крышка".

Рояль Жванецкого был разным: потише и помелодичней, поярче и потемнее. Но всегда звучал гениально. 

Как любой одессит, он не мог говорить стандартно.

"Я вырос, в общем, среди тампонов, бинтов — всегда в окружении больных", — это о детстве. Михаил Михайлович воспитывался в семье врачей. 

Годы войны провел вместе с матерью в эвакуации в Средней Азии, отец воевал и был награжден орденом Красной Звезды. После окончания школы Жванецкий поступал на судостроительный, но из-за национальности туда принят не был и окончил Одесский институт инженеров морского флота. "Таких, как я, брали только на механизаторский. Я был честно предупрежден и окончил то, что предлагали". 

Михаил Жванецкий.
© Sputnik / Евгения Новоженина
Умер сатирик Михаил Жванецкий

Работал механиком в порту, инженером на заводе в родной Одессе. Сочинять юмористические миниатюры начал еще в институте, организовал и собственный театр миниатюр "Парнас-2", выступал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко. "Я пишу с акцентом, читаю с акцентом и меня с акцентом слушают". 

Историческим можно сейчас назвать знакомство Михаила Жванецкого и Аркадия Райкина, которое произошло в 1962 году. Мэтр сначала взял произведения Жванецкого в репертуар, а затем пригласил его самого - заведовать литературной частью.  

Свои рукописи Жванецкий носил в потрепанном портфеле, ставшем не менее узнаваемым, чем он сам. Портфель принадлежал отцу Михаила Михайловича.

"Он в нем носил истории болезней. И я ношу истории болезней, только у него были людей, у меня — общества. Умению видеть мир научил меня отец".

Михаил Жванецкий дал единственный концерт в Кишиневе
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Михаил Жванецкий дал единственный концерт в Кишиневе
В 1991 году Михаил Жванецкий получил звание народного артиста СССР, в 1999 - народного артиста Украины, а в 2012-м — народного артиста России. В 1994 году стал почетным гражданином Одессы.

"Вначале о тебе говорят: болтун, шутник, одессит, плетет что-то. И потом постепенно про тебя вдруг кто-то скажет — он настоящий художник. Потом еще что-то кто-то скажет, а потом уже цитируют и цитируют. И не перестают".

Знаменитый сатирик скончался 6 ноября 2020 года, на 87-м году жизни.  

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