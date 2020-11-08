Народ - за, народ - против: реакция жителей США на итоги выборов

Для одних - радость, для других - разочарование: смотрите в фотоленте Sputnik, как жители США восприняли новость о победе Джо Байдена.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах, заявив о том, что он преодолел отметку в 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Жители США тут же устремились на улицы американских городов. Одни - чтобы праздновать, другие - чтобы выразить поддержку его контркандидату Дональду Трампу.

Сам же Байден в ходе своего обращения к нации обратил внимание на то, что получил голосов больше, чем какой-либо из предыдущих участников выборов - 74 миллиона.

В свою очередь, Дональд Трамп накануне пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом.

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