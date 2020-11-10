Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
Согласно документу, с 10 ноября начинается полное прекращение огня, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, стороны также должны обменяться пленными, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
Уже через несколько часов после подписания заявления первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах из Ульяновска.
Планируется, что всего в Карабах будет направлено не менее 22 тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 с личным составом и специальной техникой.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе будет располагать 1960 военнослужащими, 90 бронетранспортерами, 380 единицами автомобильной и специальной техники. Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.
Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах проведена в рамках международного права и на основании постановления Совета Федерации РФ от 30 сентября 2015 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Тем не менее ключевым аспектом остается согласие на принятие и отправку миротворческих сил вовлеченных всех сторон.
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