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Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах

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  • Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
  • Подготовка к вылету.
  • Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту взлетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
  • Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
  • Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
  • Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
  • Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный.
  • Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный.
  • Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный.
  • Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный.
© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
Погрузка личного состава миротворческих сил в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0a/32400995.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201110/32401720/karabakh-mirotvortsy-russia-otpravka.html

При посредничестве России стороны кофликта в Нагорном Карабахе приняли решение о полном прекращении огня с 10 ноября. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Согласно документу, с 10 ноября начинается полное прекращение огня, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, стороны также должны обменяться пленными, в Карабахе разместятся российские миротворцы.

Нагорный Карабах во время обострения конфликта
© Sputnik / Ilya Pitalev
Карабах: о чем договорились Россия, Армения и Азербайджан

Уже через несколько часов после подписания заявления первые самолеты с российскими миротворцами вылетели в Карабах из Ульяновска.

Планируется, что всего в Карабах будет направлено не менее 22 тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 с личным составом и специальной техникой.

Миротворческий контингент РФ в Карабахе будет располагать 1960 военнослужащими, 90 бронетранспортерами, 380 единицами автомобильной и специальной техники. Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование российских миротворческих сил.

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах проведена в рамках международного права и на основании постановления Совета Федерации РФ от 30 сентября 2015 года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Тем не менее ключевым аспектом остается согласие на принятие и отправку миротворческих сил вовлеченных всех сторон.

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Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
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