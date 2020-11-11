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Фото - Apple представила новые компьютеры Mac

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  • Генеральный директор Apple Тим Кук представляет новые продукты Apple.
  • Старший вице-президент по разработке программного обеспечения компании Apple Крейг Федериги во время презентации.
  • Джули Бромс представляет Mac mini во время презентации новых продуктов Apple.
  • Шрути Халдеа во время презентации нового MacBook Pro во время презентации новых продуктов Apple.
  • Джон Тернус представляет новый процессор M1 во время презентации новых продуктов Apple.
  • Лаура Мец представляет новый MacBook Air во время презентации новых продуктов Apple.
  • Генеральный директор Apple Тим Кук объясняет как все это работает.
© REUTERS / Brooks Kraft / Apple Inc.
Генеральный директор Apple Тим Кук представляет новые продукты Apple.
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Sputnik Молдова
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Презентация уже традиционно прошла в онлайн формате. Руководство и разработчики компании рассказали о еще об одной линейке новинок-2020.

В первую очередь был представлен процессор M1, который в Apple называют "новой эрой". В компании обещают, что энергопотребление платформы будет намного ниже, чем у аналогов.

Новинка от Apple не вызвала ажиотажа среди покупателей
© Ruptly
Новинка от Apple не вызвала ажиотажа среди покупателей

Например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов. На презентации заявлено, что по производительности новинка превосходит конкурентов.

Кроме MacBook Air были представлены и другие новинки на новой платформе: 13-дюймовые ноутбуки и MacBook Pro, а также неттоп Mac mini.

Вместе с новыми компьютерами вышло и большое обновление операционной системы Mac OS, которое получило название Big Sur.

Также производители озвучили и стоимость новинок. Для американского рынка цены будут выглядеть так: MacBook Air — от 999 долларов, Mac mini — 699 долларов, MacBook Pro — 1299 долларов. Компьютеры поступят в продажу уже на следующей неделе.

Это третья презентация в числе осенних мероприятий Apple. В сентябре компания уже представила новые модели умных часов Apple Watch и планшета iPad, а в середине октября миру предстал новый смартфон iPhone 12.

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Лаура Мец во время презентации нового MacBook Air.
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