Фото - Apple представила новые компьютеры Mac

Презентация уже традиционно прошла в онлайн формате. Руководство и разработчики компании рассказали о еще об одной линейке новинок-2020.

В первую очередь был представлен процессор M1, который в Apple называют "новой эрой". В компании обещают, что энергопотребление платформы будет намного ниже, чем у аналогов.

Например, MacBook Air сможет проработать до 16 часов. На презентации заявлено, что по производительности новинка превосходит конкурентов.

Кроме MacBook Air были представлены и другие новинки на новой платформе: 13-дюймовые ноутбуки и MacBook Pro, а также неттоп Mac mini.

Вместе с новыми компьютерами вышло и большое обновление операционной системы Mac OS, которое получило название Big Sur.

Также производители озвучили и стоимость новинок. Для американского рынка цены будут выглядеть так: MacBook Air — от 999 долларов, Mac mini — 699 долларов, MacBook Pro — 1299 долларов. Компьютеры поступят в продажу уже на следующей неделе.

Это третья презентация в числе осенних мероприятий Apple. В сентябре компания уже представила новые модели умных часов Apple Watch и планшета iPad, а в середине октября миру предстал новый смартфон iPhone 12.

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