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Товарищеская ничья: сборные Молдовы и России разошлись миром - фото

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Тема:
Будни молдавского футбола (125)
19 0 0
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  • Игроки сборной Молдавии на разминке перед началом товарищеского матча между сборными командами Молдавии и России.
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
  • Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
Sputnik
Игроки команд перед началом товарищеского матча между сборными командами Молдовы и России.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0c/32437607.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201113/32441479/tovarischeskaya-nichya-sbornye-moldovy-i-rossii-razoshlis-mirom-foto.html

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры товарищеской встречи футбольных сборных Молдовы и России, которые сыграли в Кишиневе.

Поединок между командами прошел на столичном стадионе "Зимбру" 12 ноября. Футболисты по ходу встречи так и не смогли распечатать ворота соперника. В итоге матч закончился нулевой ничьей.

Примечательно, что зрителями на трибунах в этот вечер были мягкие игрушки. Их собирали болельщики со всей страны. К зимним праздникам их подарят детям из социально уязвимых семей.

Дальше у Молдовы в графике - матчи с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября) в Лиге наций. Россия в эти же дни сыграет со сборными Турции и Сербии.

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Тема:
Будни молдавского футбола (125)


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