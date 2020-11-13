Товарищеская ничья: сборные Молдовы и России разошлись миром - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры товарищеской встречи футбольных сборных Молдовы и России, которые сыграли в Кишиневе.

Поединок между командами прошел на столичном стадионе "Зимбру" 12 ноября. Футболисты по ходу встречи так и не смогли распечатать ворота соперника. В итоге матч закончился нулевой ничьей.

Примечательно, что зрителями на трибунах в этот вечер были мягкие игрушки. Их собирали болельщики со всей страны. К зимним праздникам их подарят детям из социально уязвимых семей.

Дальше у Молдовы в графике - матчи с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября) в Лиге наций. Россия в эти же дни сыграет со сборными Турции и Сербии.

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