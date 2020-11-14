Фото - Памяти Армена Джигарханяна

"Если хочешь понять, что у тебя творится в голове, в сердце, — читай и слушай классиков". Так говорил Армен Джигарханян. Настало время, когда в когорту классиков перешел он сам. В когорту бессмертных классиков.

"В Деда Мороза кто-то верит, кто-то нет. Я с детства не верил. Просто вырос в плохое время - война была. Сейчас Новый год не встречаю. Раньше ждал, пока пробьют куранты-шмуранты. А теперь, если хочется спать, ложусь. И не жду никаких чудес. Но если будет нужно, на гладком месте придумаю чудо".

Да, это он умел - придумать чудо. И увлечь, и перенести в другой, сценический, "киношный" мир. Детей и взрослых. Многие из нас выросли на фильмах с участием Армена Борисовича. Веселых и грустных, черно-белых и цветных. И даже на мультфильмах, где герои говорили его неповторимым голосом. И вот пришла пора прощаться.

Говорят, артист в последние дни сильно болел. По словам Марка Рудинштейна, последний год Джигарханян постоянно находился то дома, то в больнице.

"У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет — побочная причина смерти", — рассказал Рудинштейн журналистам.

Масштаб творческого дарования Джигарханяна его коллегам стал понятен после выхода в 1965 году ленты Фрунзе Давлатяна "Здравствуй, это я!" Потом были разные, очень разные роли в лентах "Новые приключения неуловимых" (1968), "Корона Российской империи" (1971),"Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), "Место встречи изменить нельзя" (1979) и много, много еще.

О феноменальной трудоспособности артиста ходили легенды. Но и про молодых актеров мастер не забывал. Вспоминает режиссер-постановщик Театра Джигарханяна Сергей Виноградов:

"Когда-то он сам приехал в Москву начинающим артистом и так же начал пробиваться в Москве, доказывая, что он великий артист. А он действительно великий артист. Он помогал двигаться вперед. Он был очень светлый человек. Для всего театра был как отец, учитель и наставник".

Пересеклись пути маэстро и с молдавским кино.

Вспоминаем великого артиста и многогранного человека - в нашей фотоленте.

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