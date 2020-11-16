Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото

В республике 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Как голосовали граждане, смотрите в фотоленте Sputnik.

Рекордная явка в стране и за рубежом, столкновения комбатантов с полицией в Варнице, огромные очереди на участках за границей и "минирование" участка в немецком Франкфурте - главные события голосования, состоявшегося 15 ноября.

По последним данным, всего проголосовали свыше 1,65 миллиона избирателей.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Во втором туре лидирует Санду.

В октябре 2016 года два этих политика уже выходили во второй тур президентских выборов. Тогда победу одержал Додон.

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