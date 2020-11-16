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Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (450)
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  • Участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись в 07.00.
  • Всего на президентских выборах работали 2 143 секции для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - для граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра
  • Граждане выбирали президента между двумя кандидатами
  • Голосование во втором туре было довольно оживленным с самого утра
  • Молдавский премьер Ион Кику пришел на участок для голосования с супругой
  • В комментарии журналистам после голосования Кику заявил, что эти выборы покажут миру, что такое Молдавское государство, и в состоянии ли в стране организовать свободные и демократические выборы
  • Экс-премьер, лидер PAS Майя Санду на выборах президента Молдовы
  • На выходе из избирательного участка Санду заявила, что голосовала за изменения, за Молдову, в которой люди уверенно смотрят в будущее
  • Игорь Додон пришел на выборы президента Молдовы вместе с супругой
  • Игорь Додон заявил журналистам на выходе из избирательного участка, что голосовал за независимость и укрепление государственности Молдовы
  • Центризбирком еще в обед признал, что явка во втором туре выше, чем в первом
  • Активнее, согласно статистике, голосовали женщины
  • Голосование на участке, который был открыт в том числе для граждан, проживающих на территории Приднестровья
  • На участках для голосования были обеспечены меры противоэпидемиологической безопасности
  • Проголосовать можно было и на дому
  • Для этого избирателям предоставляли переносную урну
  • Несколько десятков тысяч человек в стране решили проголосовать на дому
  • Несколько десятков тысяч человек в стране решили проголосовать на дому
  • Избирательные участки закрылись в 21.00 по местному времени. Тогда же стартовал подсчет голосов
  • Во втором туре голоса считали быстрее
  • Уже после 22.00 стали известны первые предварительные результаты выборов
  • После закрытия избирательных участков Игорь Додон дал брифинг, на котором поблагодарил всех граждан, проголосовавших на выборах и призвал всех участников избирательной кампании к спокойствию, поскольку Молдове не нужна дестабилизация
  • После обработки большинства протоколов штаб Санду поздравил ее с победой
© Sputnik / Mihai Caraus
Участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись в 07.00.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0f/32464387.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201116/32503216/kak-proshel-vtoroy-tur-vyborov-prezidenta-moldova-samye-yarkie-photo.html

В республике 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Как голосовали граждане, смотрите в фотоленте Sputnik.

Рекордная явка в стране и за рубежом, столкновения комбатантов с полицией в Варнице, огромные очереди на участках за границей и "минирование" участка в немецком Франкфурте - главные события голосования, состоявшегося 15 ноября.

По последним данным, всего проголосовали свыше 1,65 миллиона избирателей.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Во втором туре лидирует Санду.

В октябре 2016 года два этих политика уже выходили во второй тур президентских выборов. Тогда победу одержал Додон.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (450)


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Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото
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