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Фото - Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье

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  • Жители закрывают окна домов в Бильви, Никарагуа.
  • Поврежденные лодки из-за урагана Йота в Бильви, Никарагуа.
  • Женщину эвакуируют на плоту из-за наводнения, вызванного ураганом Йота в Картахене, Колумбия.
  • Спутниковый снимок урагана Йота.
  • Военно-морские силы помогают эвакуировать людей в Никарагуа.
  • Рабочие банановых полей эвакуируются до прихода шторма Йота, Гондурас.
  • Ураган Йота на острове Сан-Андрес, Колумбия.
  • Ребенок отдыхает в гамаке в приюте в Билви, Никарагуа.
  • Грозовые тучи перед ураганом Йота в Тегусигальпе, Гондурас.
  • Собака в грузовике среди вещей рабочих, эвакуирующихся из района в Эль-Прогресо, Гондурас.
  • Патрулирование пляжей с воздуха перед ураганом Йота в Картахене, Колумбия.
  • Люди во время эвакуации в связи с надвигающимся ураганом Йота в Пуэрто-Лемпира, Гондурас.
  • Рабочие на затопленной дороге во время эвакуации в связи с надвигающимся ураганом Йота в Эль-Прогресо, Гондурас.
  • Люди во время эвакуации с банановых полей в связи с надвигающимся ураганом Йота в муниципалитете Ла-Лима, Гондурас.
  • Мужчина с матрасом на одной из улиц Пуэрто-Кабесас в Никарагуа направляется в убежище, спасаясь от надвигающегося урагана Йота.
© AFP 2020 / Str
Жители закрывают окна домов в Бильви, Никарагуа.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/11/32526151.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201117/32527016/photo---uragan-yota-obrushilsya-na-karibskoe-poberejie.html

Начинавшийся как тропический шторм, ураган "Йота" усилился до пятой категории и уже добрался до прибрежного региона Центральной Америки, ранее уже серьезно пострадавшего от урагана "Эта". 

Под удар стихии попали, главным образом, Никарагуа и Гондурас.

Пострадал и колумбийский остров Провиденсия, один человек стал жертвой стихии. Президент Колумбии Иван Дуке в ходе видеовыступления сообщил, что на острове уничтожено 98% инфраструктуры, предстоит провести ряд серьезных работ по ее восстановлению.

"Йота" - тринадцатый "именной" атлантический ураган в этом сезоне, который должен закончиться в конце ноября.

Турция. Архивное фото.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Ураган нарекли по названию девятой буквы греческого алфавита, к которому метеорологи прибегают, когда завершается список регулярных имен. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) устанавливает алфавитный список из 21 имени для каждого сезона ураганов, причем каждое из них используется только один раз в шесть лет. 

Тропический шторм получает свое название, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

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Мужчина с матрасом на одной из улиц Пуэрто-Кабесас в Никарагуа направляется в убежище, спасаясь от надвигающегося урагана Йота.
Фото - Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье
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