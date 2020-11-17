Фото - Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье

Начинавшийся как тропический шторм, ураган "Йота" усилился до пятой категории и уже добрался до прибрежного региона Центральной Америки, ранее уже серьезно пострадавшего от урагана "Эта".

Под удар стихии попали, главным образом, Никарагуа и Гондурас.

Пострадал и колумбийский остров Провиденсия, один человек стал жертвой стихии. Президент Колумбии Иван Дуке в ходе видеовыступления сообщил, что на острове уничтожено 98% инфраструктуры, предстоит провести ряд серьезных работ по ее восстановлению.

"Йота" - тринадцатый "именной" атлантический ураган в этом сезоне, который должен закончиться в конце ноября.

Ураган нарекли по названию девятой буквы греческого алфавита, к которому метеорологи прибегают, когда завершается список регулярных имен. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) устанавливает алфавитный список из 21 имени для каждого сезона ураганов, причем каждое из них используется только один раз в шесть лет.

Тропический шторм получает свое название, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

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