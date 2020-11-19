Фото - Заперты и без Рождества: в Европе снова локдаун

Единственное средство по борьбе с пандемией: так сейчас локдаун понимают на уровне правительств во многих странах Европы, чего не скажешь о рядовых гражданах.

Италия перешагнула пугающую цифру в миллион случаев заражения, а британский толковый словарь Collins определил "локдаун" словом года. Рождество не будет прежним, говорят в Европе. И у них есть на то основания.

В Австрии людям разрешается выходить на прогулку или пробежку. Но магазины почти все закрыты, кроме, разве что, пунктов продажи товаров повседневного спроса: супермаркеты, аптеки или банки.

В Швеции COVID-19 стал третьей по распространенности причиной смертности населения.

Чехия ввела локдаун еще с 22 октября. Карантин ввела и Британия - он продлится с 5 ноября по 2 декабря.

"Рождество будет в этом году иным. Я искренне надеюсь и верю, что если мы примем жесткие меры, мы сможем позволить семьям во всей стране собраться (для празднования)", - заявил премьер Великобритании Борис Джонсон. И сам ушел на карантин.

Другим, однако, будет не только Рождество: Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о решении перенести на 2021 год клубный чемпионат мира, который должен был состояться в декабре.

Как живет Европа, запертая на замок, - в нашей фотоленте.

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