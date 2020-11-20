Фото - Город-призрак Агдам в зоне карабахского конфликта

Агдамский район в Нагорном Карабахе (помните, когда-то там производили популярную марку портвейна?) по трехстороннему соглашению о прекращении огня будет передан Азербайджану.

А город, который дал название этой территориальной единице, пал жертвой конфликта в Нагорном Карабахе в начале 1990-х годов. А в 1993 году население покинуло его после массированного обстрела.

Когда-то Агдам был крупным населенным пунктом в регионе, с населением около 30 тысяч человек, сопоставимым по своим масштабам со Степанакертом, столицей Карабаха, от которого он находится примерно в 26 км.

Сейчас же в некогда большом и процветающем городе не осталось ничего, кроме руин, заросших зеленью. Журналисты часто называют город "кавказской Хиросимой".

Одно из немногих сохранившихся почти полностью зданий в Агдаме - мечеть "Джума". Но, несмотря на выстоявшие стены, от ее внутреннего убранства, к сожалению, не сохранилось ничего.

Еще одна достопримечательность Агдама - Музей хлеба, основанный в 1983 году. Он был первым в бывшем Советском Союзе и вторым в мире. Располагался музей в здании старой мельницы 19 века.

Здесь содержались экспонаты, относящиеся к античности и средневековью: образцы окаменелых зерен, виды редких злаковых, книги, ценные рукописи, старинные орудия земледелия - плуги, мотыги, ручные мельницы.

Агдам, как и все города-призраки, привлекает внимание туристов, однако их туда не пускают. Еще до недавнего времени въезд в населенный пункт был запрещен и охранялся военными: на территории все еще сохранились минные поля и пребывание там может быть действительно опасно.

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