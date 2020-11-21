Хо-хо-хо, или Приключения Санты на Мертвом море

Вот так, чтобы всем стало очевидно - море совсем не безжизненное, только стало еще краше, да и мы живы надеждой на то, что зимние праздники близко, придет Новый год, а коварный ковид уйдет в тень, а может быть - и в прошлое.

Санта-Клаус в своем мировом ноябрьско-декабрьском турне решил, что таким антуражем пренебречь нельзя - как-никак, 430 метров ниже уровня моря, самая соленная вода на планете, избыток живительного кислорода.

Ну, и солнце, конечно, которое в северных широтах далеко не так ласково в это время года.

Украшенная ель была у визитера с собой, а соляной остров посреди Мертвого моря для ее установки пришелся очень кстати.

Редкая у Санты была возможность, и необыкновенными пейзажами полюбоваться, и гелиоэнергией подзарядиться, и даже искупаться.

После всех этих эмоционально-восстановительных и физиотерпаветических процедур он пожелал всем здоровья в это непростое время и отправился дальше.

Где у него следующая остановка, обещал сообщить позже.

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