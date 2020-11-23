Фото - Саммит G20 прошел в новом формате

Двухдневная дискуссия первых лиц "Большой двадцатки" из-за пандемии коронавируса нового типа в этом году впервые была проведена в режиме видеоконференции.

Председательствует в этом году Саудовская Аравия и саммит должен был состояться в столице королевства – Эр-Рияде. Но COVID-19 внес свои коррективы: встреча мировых лидеров состоялась у экранов мониторов в их резиденциях.

Не было в этом году и, пожалуй, самого главного, ради чего проводятся подобные саммиты — встреч один на один, коротких, но важных разговоров в перерывах и общения на торжественных обедах и в кулуарах.

Тем не менее страна-организатор не стала полностью отказываться от традиционных атрибутов. Логотип G20 на время проведения саммита проецировался на историческое место аль-Тариф в Эр-Рияде. Во дворце Сальва в Ат-Турайфе было проведено цифровое шоу. Итоговое заседание глав стран-членов G20 транслировалось на многочисленных экранах. Состоялась даже традиционная съемка общего фото всех участников саммита. Конечно же, в цифровом формате.

Пандемия продиктовала не только новый формат проведения саммита, но и его повестку. Главной темой стала борьба с коронавирусной инфекцией по всему миру.

По итогам встречи участники G20 приняли итоговую декларацию, в которой обязались "вести мир к формированию сильной, устойчивой, сбалансированной и полноценной эпохи после пандемии нового коронавируса".

"Мы по-прежнему намерены поддерживать все развивающиеся и менее развитые страны в тот момент, когда они сталкиваются с взаимосвязанными последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения и в экономических и социальных сферах, признавая особые проблемы в Африке и небольших островных развивающихся государствах", — говорится в документе.

Также страны "Большой двадцатки" обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не могли также получить все необходимое для борьбы с глобальным недугом.

В последний день проведения саммита Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд официально передал председательство в G20 Италии и пожелал успехов в проведении мероприятия в 2021 году.

Правда, в каком виде состоится саммит G20-2021 пока никто предсказать не может.

"Большая двадцатка" с 1999 года является неформальным объединением крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, в нее входят 19 государств: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Евросоюз.

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