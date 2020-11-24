Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"

Важнейший ее этап пришелся на вторник.

"Запущенная с космодрома Вэньчан ракета-носитель "Чанчжэн-5 " после около 2200 секунд полета успешно вывела аппарат для лунных исследований" Чанъэ-5" на заданную орбиту", - сообщили в ведомстве.

Далее, примерно через восемь дней "Чанъэ-5" должен совершить посадку на Луне, где приступит к проведению бурильных работ для извлечения грунта. Предполагается, что будет собрано около двух килограммов породы, которую будут изучать китайские ученые.

В дальнейшем полученные китайским исследователями данные помогут в подготовке проекта по строительству научно-исследовательской базы на Луне.

В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов экспедицией по доставке лунного грунта на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" – основа множества амбициозных космических проектов Китая. В июле этого года с ее помощью уже был успешно запущен первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1".

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