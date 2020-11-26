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Фото - Культ Марадоны в мире

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© AP Photo / Rodrigo Abd
Болельщик: татуировка на плече с изображением Диего Марадоны.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1a/32654700.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201126/32655429/maradona-kult-photo.html

Диего Армандо Марадона стал легендой еще при жизни. Его всегда почитали как настоящего футбольного бога не только в Аргентине, но и во всем мире.

У себя на родине Марадона — настоящий национальный герой. Многомиллионная армия поклонников всегда ценила его за эффектную игру на футбольном поле и за яркую жизнь и эмоциональное поведение вне его.

Бывший аргентинский футболист и менеджер Диего Армандо Марадона
STRINGER / AFP
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Как и другие любимцы публики, Диего за свою жизнь удостаивался самых разнообразных прозвищ: "Золотой мальчик", "Десятка", "Рука Бога". Последнее прозвище закрепилось за ним на долгие годы после легендарного гола, который он забил на Чемпионате мира 1986 года в ворота Англии не без помощи руки, которую впоследствии сам назвал "рукой Бога".

Но и "Богом футбола" его называли неслучайно – гол, который он забил в той же игре с англичанами по многочисленным опросам среди футбольных фанатов давно признали лучшим за весь ХХ век. А в рейтингах футбольных ассоциаций и тематических изданий Марадона всегда входил в тройку лидеров.

Не удивительно, что Аргентина чтит своего любимца как национальное достояние. Многочисленные сувениры с изображением футболиста и футболки с его "фирменным" номером 10 привлекают и туристов, и местных жителей.

Существует даже так называемая "Церковь Марадоны" – религия, которая не претендует на священный статус, но тем не менее имеет более ста тысяч "прихожан" по всему миру. У общины есть даже два официальных праздника: Рождество (отмечается 30 октября, в день рождения Диего) и Пасха (22 июня – день, когда состоялся легендарный матч со сборной Англии).

Диего Марадона на матче Динамо-Брест - Шахтер.
© Photo : ФК "Динамо-Брест"
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Не менее почитаем Марадона и в Неаполе, где он много лет играл за местный клуб и дважды привел его к победе в Национальном первенстве и один раз – в кубке УЕФА. Здесь у Марадоны есть и свой алтарь, где хранятся его фотографии, футболки и даже волосы великого игрока.

Сейчас, после кончины легендарного игрока и человека, мы, конечно же, станем свидетелями появления новых "святынь". "Бог" умер, но культ его живет. Уже сейчас звучат предложения не присваивать десятый номер футболистам, а закрепить его навсегда за Марадоной в память о великом игроке. Но будут и другие идеи и инициативы, ведь супер-форвард и при жизни всегда умел удивлять и восхищать не только своих болельщиков.

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Болельщик: татуировка на плече с изображением Диего Марадоны.
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Памяти Диего Марадоны.
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