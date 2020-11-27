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Фото - Кишинев: путешествие во времени

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Тема:
Тайны Кишинева (52)
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  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
  • Было стало Кишинев
© Photo : Caraus Mihai / oldchisinau.com
Кишинев cоветский: до 1960-х годов нынешний проспект им. Г. Виеру носил имя Проспекта молодежи. Памятник героям-комсомольцам до сих пор украшает улицу.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1b/32668203.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201127/32671042/photo-kishinev-puteshestvie-vo-vremeni.html

Молдавская столица прежде и теперь: сравнение старых и новых фотоснимков города открывает небывалые возможности.

Можно не только перенестись в другие эпохи и исторические декорации, но и разглядеть детали.

Как Кишинев празднует День города 2019
© Sputnik / Osmatesco
Самые яркие фотографии Дня города: как прошел праздник - в фототоленте Sputnik
14

Кишиневу есть что рассказать тем, кто интересуется и внимает.

Все, о чем не сказано, можно свободно найти в открытых источниках. А мы предлагаем вам окунуться в атмосферу разных лет и представить себя горожанином прошлого, позапрошлого века...

Совсем недавно, 14 октября, Кишинев отметил свое 583-летие. Хотя кажется, что этот город вечно молод. 

Большой праздник в столице: как в Кишиневе отмечают День города>>>

Листайте, фотоподборку, наслаждайтесь. А при случае - пройдитесь по улицам столицы: возможно, у нее остались еще не раскрытые тайны.

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Тема:
Тайны Кишинева (52)

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