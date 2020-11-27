Фото - Кишинев: путешествие во времени

Можно не только перенестись в другие эпохи и исторические декорации, но и разглядеть детали.
Кишиневу есть что рассказать тем, кто интересуется и внимает.
Все, о чем не сказано, можно свободно найти в открытых источниках. А мы предлагаем вам окунуться в атмосферу разных лет и представить себя горожанином прошлого, позапрошлого века...
Совсем недавно, 14 октября, Кишинев отметил свое 583-летие. Хотя кажется, что этот город вечно молод.
Большой праздник в столице: как в Кишиневе отмечают День города>>>
Листайте, фотоподборку, наслаждайтесь. А при случае - пройдитесь по улицам столицы: возможно, у нее остались еще не раскрытые тайны.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>