Фото - Кишинев: путешествие во времени

Молдавская столица прежде и теперь: сравнение старых и новых фотоснимков города открывает небывалые возможности.

Можно не только перенестись в другие эпохи и исторические декорации, но и разглядеть детали.

Кишиневу есть что рассказать тем, кто интересуется и внимает.

Все, о чем не сказано, можно свободно найти в открытых источниках. А мы предлагаем вам окунуться в атмосферу разных лет и представить себя горожанином прошлого, позапрошлого века...

Совсем недавно, 14 октября, Кишинев отметил свое 583-летие. Хотя кажется, что этот город вечно молод.

Большой праздник в столице: как в Кишиневе отмечают День города>>>

Листайте, фотоподборку, наслаждайтесь. А при случае - пройдитесь по улицам столицы: возможно, у нее остались еще не раскрытые тайны.

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