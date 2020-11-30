Фото - На Красной площади открылся ГУМ-Каток

В этом году центральный каток России отмечает свой юбилей! 15-й сезон ГУМ-Катка перенесет в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

Долгожданная новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади открыл свои двери! Он будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям российской столицы до 1 марта.

Организаторы особо подчеркивают, что на территории катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности в контексте пандемии коронавируса. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-Катка в 3000 квадратных метров позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. В этом сезоне сокращено количество ежедневных сеансов.

"Мы знаем, как в этот непростой год каждому из нас необходима сказка и вера в волшебство!", - отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пригласила зрителей посетить ледовые шоу "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

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