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Фото - На Красной площади открылся ГУМ-Каток

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  • Сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представила отрывок мюзикла Спящая красавица. Легенда двух королевств.
  • Татьяна Навка и Алла Михеева
  • В канун Нового года в зимней Москве нет ничего более атмосферного, чем Красная площадь.
  • Специально для гостей фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представили фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки Руслан и Людмила.
  • Филипп Киркоров и Михаил Куснирович
  • Звезды Bosco
© Sputnik / Алексей Майшев
Профессиональные фигуристы и хоккеисты утверждают, что ледовое покрытие на этом катке не хуже, чем на олимпийских аренах.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201130/32700931/foto-na-krasnoy-ploschadi-otkrylsya-gum-katok.html

В этом году центральный каток России отмечает свой юбилей! 15-й сезон ГУМ-Катка перенесет в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

Долгожданная новость 2020 года: ГУМ-Каток на Красной площади открыл свои двери! Он будет дарить праздничное настроение москвичам и гостям российской столицы до 1 марта.

Новогодняя елка в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Организаторы особо подчеркивают, что на территории катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности в контексте пандемии коронавируса. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-Катка в 3000 квадратных метров позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. В этом сезоне сокращено количество ежедневных сеансов.

"Мы знаем, как в этот непростой год каждому из нас необходима сказка и вера в волшебство!", - отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка и  пригласила зрителей посетить ледовые шоу "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Загадываем желания, делаем неповторимые селфи и скользим навстречу мечте!

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