13:21 01 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.67
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.24
  • UAH0.61
Поиск
Фото

Жизнь в объективе: памяти внештатного фотокора "России сегодня" Саида Царнаева

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Said Tsarnaev
Артисты фольклорного ансамбля "Магас" выступают на гала-концерте, посвященном 250-летию единения Ингушетии с Россией, в Сунже.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/01/32710073.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201201/32711703/photo-pamyati-said-tsarnayev.html

Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня". Смотрите в фотоленте его самые яркие работы.

По информации МЧС Чечни, операция по извлечению тела мужчины осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в указанном районе не ловит мобильная связь. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.

Как сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня", основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.

Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них - награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще фотоленты

  • В канун Нового года в зимней Москве нет ничего более атмосферного, чем Красная площадь.
    Последнее обновление: 18:50 30.11.2020
    18:50 30.11.2020

    Фото - На Красной площади открылся ГУМ-Каток

    В этом году центральный каток России отмечает свой юбилей! 15-й сезон ГУМ-Катка перенесет в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

    48
    12
  • Последнее обновление: 18:07 29.11.2020
    18:07 29.11.2020

    Фото - "Я не могу их бросить" - женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак

    Такую большую "армию пушистых" Мариам аль-Балуши, жительница Маската (столица Омана) собирала почти 10 лет.

    877
    8
  • Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
    Последнее обновление: 19:52 27.11.2020
    19:52 27.11.2020

    Фото - Кишинев: путешествие во времени

    Молдавская столица прежде и теперь: сравнение старых и новых фотоснимков города открывает небывалые возможности.

    434
    19
  • Болельщик: татуировка на плече с изображением Диего Марадоны.
    Последнее обновление: 19:35 26.11.2020
    19:35 26.11.2020

    Фото - Культ Марадоны в мире

    Диего Армандо Марадона стал легендой еще при жизни. Его всегда почитали как настоящего футбольного бога не только в Аргентине, но и во всем мире.

    117
    11

Главные темы

Орбита Sputnik


Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
В канун Нового года в зимней Москве нет ничего более атмосферного, чем Красная площадь.
Фото - На Красной площади открылся ГУМ-Каток
США уходят из Афганистана
Видео - Сдали талибам: США уходят из Афганистана
Мигрантская доля
Квоты на трудоустройство иностранцев в России на 2021 год


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться