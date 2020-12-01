Жизнь в объективе: памяти внештатного фотокора "России сегодня" Саида Царнаева

Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня". Смотрите в фотоленте его самые яркие работы.

По информации МЧС Чечни, операция по извлечению тела мужчины осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в указанном районе не ловит мобильная связь. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.

Как сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня", основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.

Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них - награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".

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