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Фото - Миротворцы на Днестре: 28 лет спокойствия в регионе

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  • Миротворческий пост города Бендеры на мосту через Днестр.
  • Миротворческий пост города Бендеры на мосту через Днестр.
  • Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры.
  • Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры, лето 2012 года.
  • Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры.
  • Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры.
  • Солдат российских миротворческих сил проверяет автотранспорт на въезде в город Бендеры во время конфликтов в Приднестровье.
  • Воины-связисты миротворческих сил 14-й армии по урегулированию вооруженного конфликта в Приднестровье отрабатывают вопросы разделения враждующих сторон. Приднестровье.
  • Воины российских миротворческих сил патрулируют шоссе, ведущее в город Бендеры, во время конфликтов в Приднестровье.
  • Командующий 14-й Российской армией в Приднестровье генерал-лейтенант Александр Лебедь.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Российские миротворцы успешно выполняют задачи по обеспечению мира, стабильности и безопасности.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201201/32715826/foto-mirotvortsy-na-dnestre-28-let-spokoystviya.html

В июле 1992 года между Молдовой и Россией при участии представителей Приднестровья было заключено "Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре".

Документ предусматривал создание Зоны безопасности под контролем Совместных миротворческих сил. В их состав вошли молдавский, российский и приднестровский контингенты.

Госдума РФ, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Конфликтующие стороны обязались предпринять все необходимые меры для полного прекращения огня, а также должны были отвести из Зоны безопасности войска и вооружение. Контроль за этими процедурами был возложен на Объединенную контрольную комиссию (ОКК). В ее состав вошли представители трех участвующих в урегулировании сторон. Решения ОКК принимаются консенсусом.

Приднестровье - единственный регион на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

Оперативная группа российских войск, расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасна.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

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День миротворца отмечается в Приднестровье 28 июля.

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Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры, лето 2012 года.
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