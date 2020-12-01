Фото - Миротворцы на Днестре: 28 лет спокойствия в регионе

В июле 1992 года между Молдовой и Россией при участии представителей Приднестровья было заключено "Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре".

Документ предусматривал создание Зоны безопасности под контролем Совместных миротворческих сил. В их состав вошли молдавский, российский и приднестровский контингенты.

Конфликтующие стороны обязались предпринять все необходимые меры для полного прекращения огня, а также должны были отвести из Зоны безопасности войска и вооружение. Контроль за этими процедурами был возложен на Объединенную контрольную комиссию (ОКК). В ее состав вошли представители трех участвующих в урегулировании сторон. Решения ОКК принимаются консенсусом.

Приднестровье - единственный регион на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.

Оперативная группа российских войск, расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасна.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

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День миротворца отмечается в Приднестровье 28 июля.

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