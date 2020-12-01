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Фото - Елочка, зажгись: Кишинев - предновогодний

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Тема:
События Кишинева (117)
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  • Столица приоделась к зимним праздникам
  • Столица приоделась к зимним праздникам
  • Столица приоделась к зимним праздникам
  • Итак, свершилось: в Кишиневе - елка! К Рождеству и Новому году столица готова.
  • Столица приоделась к зимним праздникам
  • Столица приоделась к зимним праздникам
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Декораторы обратили особое внимание на световое оформление, украсив периметр современными инсталляциями.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/01/32722508.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201201/32722679/Foto-elochka-zazhgis-chisinau-prednovogodniy.html

Зимним праздникам в молдавской столице - быть, вопреки пандемическим настроениям. Новый год будет, хотя чуть-чуть не такой, как прежде.

Эту елку в центре Кишинева смело можно назвать авангардистской. Во-первых, она искусственная: ни одна настоящая ель не пострадала. Во-вторых, - она пандемическая. Установлена и украшена в период действия антиковидных эпидмероприятий.

Столица приоделась к зимним праздникам
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео - Столица приоделась к зимним праздникам

В-третьих, ни один артист на празднике не замерз! Потому что шоу на открытии новогодней красавицы было интерактивным и транслировалось на огромных экранах, специально установленных в сквере Кафедрального собора.

Зато светом декораторы поиграли вовсю, в иллюминации недостатка нет. Но ведь так и должно быть, если праздник настоящий! 

И Мош Крэчун, и Дед Мороз - тоже будут настоящими. И привезут с собой из далекой северной страны - чудо. Они каждый год так поступают, на радость маленьким и взрослым.

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Тема:
События Кишинева (117)


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Столица приоделась к зимним праздникам
Видео - Столица приоделась к зимним праздникам
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