Фото - Елочка, зажгись: Кишинев - предновогодний

Зимним праздникам в молдавской столице - быть, вопреки пандемическим настроениям. Новый год будет, хотя чуть-чуть не такой, как прежде.

Эту елку в центре Кишинева смело можно назвать авангардистской. Во-первых, она искусственная: ни одна настоящая ель не пострадала. Во-вторых, - она пандемическая. Установлена и украшена в период действия антиковидных эпидмероприятий.

В-третьих, ни один артист на празднике не замерз! Потому что шоу на открытии новогодней красавицы было интерактивным и транслировалось на огромных экранах, специально установленных в сквере Кафедрального собора.

Зато светом декораторы поиграли вовсю, в иллюминации недостатка нет. Но ведь так и должно быть, если праздник настоящий!

И Мош Крэчун, и Дед Мороз - тоже будут настоящими. И привезут с собой из далекой северной страны - чудо. Они каждый год так поступают, на радость маленьким и взрослым.

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