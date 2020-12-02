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Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор

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  • Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
  • Вид с дороги Горис-Бердзор на город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
  • Местные жители на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
  • Вывеска на въезде в город Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
  • Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
  • Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
  • Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
  • Движение по автодороге Горис-Бердзор в районе города Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
© Sputnik / Maksim Blinov
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201202/32728794/foto-rossiyskie-mirotvortsy-kontroliruyut-lachinskiy-koridor.html

Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной пять километров, по нему осуществляется безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта.

Согласно трехстороннему соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией, Лачинский район в Нагорном Карабахе был передан Азербайджану, а Лачинский коридор, по которому обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, контролируют российские миротворцы.

© Sputnik / Maksim Blinov
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По трассе, которая является главной транспортной артерией, соединяющей Армению и непризнанную НКР, уже открыто движение легковых и грузовых автомобилей.

Регион был полностью разминирован инженерными подразделениями российского миротворческого контингента. Дорога также была очищена от взрывоопасных предметов и разбитой техники. Для местных жителей передвижение по этому участку дороги уже полностью безопасно.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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