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Праздник к нам приходит: Кишинев украсили по-новогоднему

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  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
  • Новогодние елки 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
Такая новогодняя ель "выросла" на круге на транспортной развязке на Каля Ешилор.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/04/32752601.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201204/32753883/prazdnik-k-nam-prikhodit-kishinev-ukrasili-novogodnie-elki.html

Убранство молдавской столицы к зимним праздникам бывало и поярче, и поскромнее, однако рубеж между 2020-м и 2021-м - период совершенно особенный.

Рождественской ярмарки в Кишиневе в этом году не будет из-за пандемии коронавируса. Но несмотря на это, муниципальные власти решили установить зеленую красавицу в парке Кафедрального собора. 

Столица приоделась к зимним праздникам
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео - Столица приоделась к зимним праздникам

Там по традиции организовали "новогодний городок", он открылся 1 декабря. 

Кроме того, многие организации решили "организоват"ь свои новогодние елочки. Различные праздничные украшения появляются по всему городу.

Также в каждом секторе столицы будут организованы мероприятия в парках и скверах, но - с учетом пандемической ситуации, с соблюдением всех действующих норм и ограничений, по примеру других стран в этот период.

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