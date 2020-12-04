Праздник к нам приходит: Кишинев украсили по-новогоднему

Убранство молдавской столицы к зимним праздникам бывало и поярче, и поскромнее, однако рубеж между 2020-м и 2021-м - период совершенно особенный.

Рождественской ярмарки в Кишиневе в этом году не будет из-за пандемии коронавируса. Но несмотря на это, муниципальные власти решили установить зеленую красавицу в парке Кафедрального собора.

Там по традиции организовали "новогодний городок", он открылся 1 декабря.

Кроме того, многие организации решили "организоват"ь свои новогодние елочки. Различные праздничные украшения появляются по всему городу.

Также в каждом секторе столицы будут организованы мероприятия в парках и скверах, но - с учетом пандемической ситуации, с соблюдением всех действующих норм и ограничений, по примеру других стран в этот период.

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