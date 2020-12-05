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В Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары - фото

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© AP Photo / Noah Berger
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/05/32766694.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201205/32767419/california-fire-foto.html

Массовая эвакуация и отключение электричества - несколько тысяч человек вынуждены временно покинуть свои дома из-за природных пожаров в Калифорнии. Смотрите в фотоленте, что происходит в этом американском штате.

Пожар в округе Ориндж на юге Калифорнии, получивший название Bond Fire, возник в среду вечером из-за возгорания в одном из жилых домов. Пламя перекинулось на кустарники, и к пятнице площадь пожара достигла 2,5 тысячи гектаров.

Местные власти сообщили, в тушении участвуют сотни пожарных, задействованы несколько вертолетов. При ликвидации возгорания пострадали двое сотрудников пожарной службы, их пришлось госпитализировать.

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Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
В Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары - фото
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