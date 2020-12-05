В Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары - фото

Пожар в округе Ориндж на юге Калифорнии, получивший название Bond Fire, возник в среду вечером из-за возгорания в одном из жилых домов. Пламя перекинулось на кустарники, и к пятнице площадь пожара достигла 2,5 тысячи гектаров.
Местные власти сообщили, в тушении участвуют сотни пожарных, задействованы несколько вертолетов. При ликвидации возгорания пострадали двое сотрудников пожарной службы, их пришлось госпитализировать.
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