В Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары - фото

Массовая эвакуация и отключение электричества - несколько тысяч человек вынуждены временно покинуть свои дома из-за природных пожаров в Калифорнии. Смотрите в фотоленте, что происходит в этом американском штате.

Пожар в округе Ориндж на юге Калифорнии, получивший название Bond Fire, возник в среду вечером из-за возгорания в одном из жилых домов. Пламя перекинулось на кустарники, и к пятнице площадь пожара достигла 2,5 тысячи гектаров.

Местные власти сообщили, в тушении участвуют сотни пожарных, задействованы несколько вертолетов. При ликвидации возгорания пострадали двое сотрудников пожарной службы, их пришлось госпитализировать.

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