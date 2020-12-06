В Кишиневе прошел антиправительственный митинг - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в воскресенье в молдавской столице прошел митинг, на котором потребовали отставки кабмина и досрочных парламентских выборов.

Акция состоялась на площади Великого национального собрания 6 декабря.

С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. К митингу присоединились и другие политические формирования, в частности, Pro Moldova, Демпартия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.

Митинг продолжался чуть более трех часов. В конце была принята резолюция, в которую вошли главные требования протестующих:

Срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса);

Проведение досрочных парламентских выборов:

Аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента.

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