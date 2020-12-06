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В Кишиневе прошел антиправительственный митинг - фото

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  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
  • Протест в Кишиневе 6 декабря
© Sputnik / Mihai Caraus
Здание правительства в ходе митинга охраняли сотрудники правоохранительных структур.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/06/32779504.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201206/32779664/v-kishineve-proshel-antipravitelstvennyy-miting-foto.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в воскресенье в молдавской столице прошел митинг, на котором потребовали отставки кабмина и досрочных парламентских выборов.

Акция состоялась на площади Великого национального собрания 6 декабря. 

Майя Санду на протесте в Кишиневе 6 декабря
© Sputnik / Mihai Caraus
Санду на протесте потребовала отставки правительства и досрочных выборов
С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. К митингу присоединились и другие политические формирования, в частности, Pro Moldova, Демпартия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.

Митинг продолжался чуть более трех часов. В конце была принята резолюция, в которую вошли главные требования протестующих:

  • Срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса);
  • Проведение досрочных парламентских выборов:
  • Аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента.

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