Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, где молдавские аграрии разместили сельхозтехнику, на которой намерены прибыть в Кишинев на протесты.

В воскресенье молдавские фермеры заявили о проведении бессрочной акции протеста.

Глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко заявил, что сельхозтехника будет стоять на въезде в Кишинев, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы.

В свою очередь, аграрий Серджиу Стефанко сообщил, что часть сельскохозяйственной техники пока припаркована на Хынчештском шоссе, где аграрии протестовали ранее, другая часть находится у "ворот города".

"Нам предстоит провести дискуссию и решить, когда мы пригоним технику на площадь Великого национального собрания - в понедельник или во вторник", - добавил Стефанко.

Ранее сельхозпроизводители заявили, что выступают против того, чтобы парламент принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

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