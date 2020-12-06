Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото

В воскресенье молдавские фермеры заявили о проведении бессрочной акции протеста.
Глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко заявил, что сельхозтехника будет стоять на въезде в Кишинев, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы.
"Нам предстоит провести дискуссию и решить, когда мы пригоним технику на площадь Великого национального собрания - в понедельник или во вторник", - добавил Стефанко.
Ранее сельхозпроизводители заявили, что выступают против того, чтобы парламент принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.
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