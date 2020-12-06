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Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото

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  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
  • Сельхозтехника у въезда в Кишинев
© Photo : Miroslav Rotari
Сотрудники полиции у колонны тракторов, припаркованных на Телецентре.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/06/32782681.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201206/32784302/agrarii-gotovy-protestovat-v-kishineve-traktory-uzhe-u-vezda-v-gorod-foto.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, где молдавские аграрии разместили сельхозтехнику, на которой намерены прибыть в Кишинев на протесты.

В воскресенье молдавские фермеры заявили о проведении бессрочной акции протеста. 

Глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко заявил, что сельхозтехника будет стоять на въезде в Кишинев, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Сельхозтехника у въезда в Кишинев
© Photo : Miroslav Rotari
Аграрии объявили о бессрочных протестах: сельхозтехнику пригонят в Кишинев
В свою очередь, аграрий Серджиу Стефанко сообщил, что часть сельскохозяйственной техники пока припаркована на Хынчештском шоссе, где аграрии протестовали ранее, другая часть находится у "ворот города".

"Нам предстоит провести дискуссию и решить, когда мы пригоним технику на площадь Великого национального собрания - в понедельник или во вторник", - добавил Стефанко.

Ранее сельхозпроизводители заявили, что выступают против того, чтобы парламент принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

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