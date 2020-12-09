Фото - Самые влиятельные женщины мира по версии Forbes

Список открывает Ангела Меркель: журнал Forbes по традиции подвел итоги года и раскрыл имена самых влиятельных женщин планеты.

Forbes сообщает, что в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира в 2020 году вошли представительницы 30 стран. В их числе – 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений.

Первое место в списке уже десятый год удерживает канцлер Германии Ангела Меркель. "Опрос, проведенный в октябре 2020 года, показал, что 75% взрослого населения 14 европейских стран доверяют Меркель больше, чем любому другому лидеру в регионе", – отмечает издание.

Избранный вице-президент США Камала Харрис стала первой в истории США женщиной, назначенной на этот пост. В рейтинге Forbes она разместилась на третьей строчке.

В первую десятку также вошли президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Единственной россиянкой среди 100 самых влиятельных женщин мира третий раз подряд стала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Женщины, на которых смотрит весь мир, – в нашей фотоленте.

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