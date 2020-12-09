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Фото - Самые влиятельные женщины мира по версии Forbes

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  • Канцлер Германии Ангела Меркель уже десятый год занимает первое место в рейтинге.
  • Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, второе место в рейтинге Forbes.
  • Избранный вице-президент США Камала Харрис, первая в истории Штатов женщина на этом посту, третье место в рейтинге.
  • Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, четрвертая строчка рейтинга.
  • Предприниматель Мелинда Гейтс, США. Большую часть своей работы она посвятила защите прав женщин и девочек.
  • Главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра, шестое место в рейтинге.
  • Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - седьмая строчка в Forbes. На фото она рвет свой экземпляр послания президента Дональда Трампа в Вашингтоне.
  • Председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Ботин. Она поддерживает малый бизнес и запустила Santander X — онлайн-платформу для поддержки студенческого предпринимательства.
  • Главный исполнительный директор Fidelity Investments Эбигейл Джонсон, девятая строчка рейтинга.
  • Президент и CEO Anthem Гейл Бурдо ( на фото - с президентом США Дональдом Трампом). Сейчас Anthem — одна из крупнейших страховых компаний США. Бурдо завершает первую десятку рейтинга.
  • Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заняла в списке Forbes 57 строчку, переместившись с 53-й позиции. Она уже третий год подряд фигурирует в рейтинге.
  • Губернатор Токио Юрико Коикэ.
  • Председатель контролируемого семьей холдинга Сабанджи Гюлер Сабанджи.
  • Президент Словакии Зузана Чапутова.
© AFP 2020 / John Macdougall
Канцлер Германии Ангела Меркель уже десятый год занимает первое место в рейтинге.
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Sputnik Молдова
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Список открывает Ангела Меркель: журнал Forbes по традиции подвел итоги года и раскрыл имена самых влиятельных женщин планеты.

Forbes сообщает, что в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира в 2020 году вошли представительницы 30 стран. В их числе – 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений.

Forbes.
© CC0 / Pixabay / StockSnap
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Первое место в списке уже десятый год удерживает канцлер Германии Ангела Меркель. "Опрос, проведенный в октябре 2020 года, показал, что 75% взрослого населения 14 европейских стран доверяют Меркель больше, чем любому другому лидеру в регионе", – отмечает издание.

Избранный вице-президент США Камала Харрис стала первой в истории США женщиной, назначенной на этот пост. В рейтинге Forbes она разместилась на третьей строчке.

В первую десятку также вошли президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Единственной россиянкой среди 100 самых влиятельных женщин мира третий раз подряд стала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Женщины, на которых смотрит весь мир, – в нашей фотоленте.

 

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Канцлер Германии Ангела Меркель уже десятый год занимает первое место в рейтинге.
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