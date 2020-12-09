Фото – Выставка информационных технологий GITEX в Дубае

Gulf Information Technology Exhibition — масштабный проект, который вошел в международную экспозиционную повестку с 1981 года.

GITEX является самой крупной и авторитетной выставкой последних достижений в области инфокоммуникационных технологий и электроники в регионе Персидского залива.

В этом году выставка объединила более 1200 экспонентов, в том числе свыше 300 стартапов из более чем 60 стран. Здесь есть павильоны Бельгии, Бразилии, Франции, Израиля, Италии, Гонконга, Японии, Польши, Великобритании, США и России.

Параллельно с выставкой проводится и конференция, в которой приняли участие более 350 спикеров, прилетевших из 30 стран.

Самые передовые технологии и новейшие разработки - в нашей фотоленте.

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