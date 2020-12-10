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Фото – "Протестная выставка" тракторов в центре Кишинева

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  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
  • Протест аграриев в Кишиневе у правительства
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавские фермеры накануне в течение всего дня съезжались на тракторах в центр Кишинева, где было запланировано проведение масштабного протеста перед зданием правительства.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0a/32841262.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201210/32841717/foto---vystavka-protest-selkhoztekhniki-v-tsentre-kishinev.html

Проявление недовольства сельхозпроизводителей, которое 9 декабря было вылилось в акцию в самом центре молдавской столицы, плавно перетекло в экспозицию сельхозтехники.

Молдавские аграрии накануне в течение всего дня съезжались на тракторах в центр столицы, где было запланировано проведение масштабного протеста перед зданием правительства. По словам участников акции, всего на площадь вывели порядка двухсот единиц тяжелой техники.

Протест аграриев в центре Кишинева.
© Sputnik / Catalina Cernei
Тракторный бунт: молдавские аграрии доехали до правительства

Сельхопроизводители, собравшись к вечеру на главной площади страны, выдвинули свое главное требование парламенту — не принимать инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

В ожидании ответных действий со стороны властей, аграрии заявили, что не намерены уходить, а точнее, выводить сельхозтехнику с площади до тех пор, пока их требования не будут услышаны. А 15 декабря намерены вновь возобновить протест.

Ну а до указанной даты все желающие могут прийти в центр города, посмотреть на технику и сделать эффектные селфи и живописные снимки.

"До вторника жители столицы могут приехать, чтобы посмотреть сельхозтехнику, сфотографироваться на тракторах", — заявил активист Сержиу Штефанко.

Аграрии получили разрешение на проведение акции в центре столицы до 31 декабря. Они сформировали бригады, которые будут следить за сохранностью тракторов и поддерживать порядок.

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