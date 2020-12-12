Фото - "Фанатик сцены": памяти Валентина Гафта

"Когда учился в Школе-студии, думал, что всю жизнь буду играть "кушать подано", - написал Валентин Гафт в своих воспоминаниях. Он считал везением то, что его заметили. А разве могло быть иначе?

"В Гафте чудовищно развито чувство самооценки. Он всегда недоволен собой. Гафт с трепетом относится к своей профессии, в нем нет ни грамма цинизма, слова "Искусство", "Театр", "Кинематограф" произносит всегда с большой буквы. Бескорыстное самоотверженное служение искусству - его призвание, его крест. Отдать себя целиком без остатка спектаклю или фильму для него как для любого человека дышать. Для Гафта театр - это храм. Он подлинный фанатик сцены", - отмечал кинорежиссер Эльдар Рязанов.

Валентин Иосифович Гафт родился в Москве, в семье юриста и домохозяйки. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности. А за два дня до экзамена в Щукинском училище встретил на улице знаменитого артиста Сергея Столярова: попросил послушать, как он читает. Столяров не только выслушал, но и дал полезные советы.

В Щукинском будущий артист прошел только первый тур, а вот в Школу-студию МХАТ сдал все на "отлично" и был принят в мастерскую знаменитого мхатовца Василия Топоркова.

В творческой биографии Валентина Гафта - более 100 ролей в кино, работа с такими режиссерами, как Эльдар Рязанов, Петр Тодоровский, Никита Михалков, Владимир Бортко. Его героев из фильмов "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты, "Мастер и Маргарита" знают все.

"Потухшая звезда мерцает прошлым светом.

Она давно мертва, а мы ещё горим.

Жизнь воспевается Поэтом.

Любима ты, и я любим.

И солнца шоколадный грим

Нас украшает жарким летом.

…Всё меньше впереди у нас холодных зим".

Валентин Иосифович был известен не только своими ролями, но и стихотворениями и эпиграммами. За последние ему нередко доставалось от коллег, но сам артист считал так: "Эпиграмма должна быть острой, честной, но с сильным преувеличением какой-то черты человека. Причем она пишется только на талантливого человека, неудачника грех высмеивать".

Таким он и останется в нашей памяти - острым, честным, талантливым и очень родным. Памяти великого артиста - наша фотолента.

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