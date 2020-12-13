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Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря

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© AFP 2020 / Morgan Sette
Возвращение на Землю капсулы с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу в Австралии.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0c/32863763.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201213/32865025/Foto-samye-yarkie-foto-nedeli-5-11-dekabrya.html

Sputnik предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на минувшей неделе.

В Калифорнии найден новый монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?
© Ruptly / @davidsurber_ / DPS Utah / Robert Iosub / ziarpiatraneamt.ro via AP / wikipedia.org / twitter.com / BeingHalpin / instagram / szmuenchen / instagram / juergen_bleyer_naturverbunden
В Калифорнии найден монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?
Самые яркие снимки, сделанные в разных обстоятельствах и в различных географических точках планеты, сложились в калейдоскоп уходящей недели.

Это и наводнение в Венеции, и возвращение на Землю капсулы с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2", и протесты в столице Франции, и зимние праздники, которые уже спешат к нам, несмотря на коронавирус. Ну и, разумеется – странные монолиты, которые появляются здесь и там.

Чем еще запомнилась уходящая семидневка - смотрите в фотоленте Sputnik.

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Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря
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