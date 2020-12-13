Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря

Самые яркие снимки, сделанные в разных обстоятельствах и в различных географических точках планеты, сложились в калейдоскоп уходящей недели.

Это и наводнение в Венеции, и возвращение на Землю капсулы с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2", и протесты в столице Франции, и зимние праздники, которые уже спешат к нам, несмотря на коронавирус. Ну и, разумеется – странные монолиты, которые появляются здесь и там.

Чем еще запомнилась уходящая семидневка - смотрите в фотоленте Sputnik.

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