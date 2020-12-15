Представляем нового президента США: "Меня зовут Джо. Джо Байден" — фото

На 20 января 2021 года назначена инаугурация 46-го президента США. Им стал Джозеф Робинетт Байден-младший. Узнайте больше о будущем американском лидере в фотоленте Sputnik.

Демократ, которому сегодня отдали свои голоса большинство американских выборщиков, не первый день в политике: он был сенатором от штата Делавэр более 35 лет, а еще занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Байден считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демпартии. А коллеги утверждают, что он может поладить с любым, даже с оппонентом, чьи взгляды не разделяет.

Критики нового президента США тем не менее постоянно указывают на его возраст, намекая на возможные проблемы со здоровьем. И действительно, во время избирательной кампании кандидат нередко заговаривался во время публичных выступлений, путал имена и невнятно произносил слова. Что дало повод его оппоненту на президентских выборах Дональду Трампу иронично прозвать его "Сонным Джо".

Избиратели, проголосовавшие за Байдена, надеются на перемены в стране. Им было обещано создание множества новых рабочих мест и отказ от политики в отношении мигрантов, начатой его соперником на выборах Трампом.

Особое внимание 46-й президент США намерен уделить вопросу климатических изменений и перехода США на возобновляемые источники энергии.

Сюрпризов во внешней политике от президентства Байдена мало кто ждет. Политологи сходятся во мнении, что новый президент продолжит начатую еще администрацией Обамы политику в отношении России, Китая и Ирана.

На момент инаугурации 20 января 2021 года Байдену будет 78 лет: таким образом, он станет самым возрастным президентом за всю историю США.

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