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Фото: Тракторами — на парламент. Как проходил протест аграриев в Кишиневе

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© Sputnik / Mihai Caraus
Тракторы прибыли к парламенту, сотрудники полиции перекрыли им путь к зданию.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/10/32910840.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201216/32914892/traktorami-na-parlament-kak-prokhodil-protest-agrariev-v-kishineve.html

Несколько десятков тракторов прибыли к молдавскому парламенту в первой половине среды для участия в протесте.

День в молдавской столице выдался жарким: у парламента прошел протест аграриев, которые пригнали к зданию сельхозтехнику. 

Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах. Движение транспорта по главному проспекту города было перекрыто.

Протест аграриев у здания парламента
© Sputnik / Osmatesco
Число пострадавших сотрудников МВД в ходе протеста аграриев увеличилось

Аграрии на технике пытались въехать на ступени, ведущие к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадало несколько сотрудников полиции, их забрал прибывший экипаж скорой помощи. 

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Законодатели отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

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