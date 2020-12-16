Фото: Тракторами — на парламент. Как проходил протест аграриев в Кишиневе

Несколько десятков тракторов прибыли к молдавскому парламенту в первой половине среды для участия в протесте.

День в молдавской столице выдался жарким: у парламента прошел протест аграриев, которые пригнали к зданию сельхозтехнику.

Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах. Движение транспорта по главному проспекту города было перекрыто.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени, ведущие к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Правоохранители применили слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадало несколько сотрудников полиции, их забрал прибывший экипаж скорой помощи.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Законодатели отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования.

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