Фото — Ночная жизнь в бывшем эпицентре коронавируса нового типа

Китайский Ухань в свете реклам и фонарей: спустя год после появления первого очага COVID-19 этот город снова живет полной жизнью.

Это географическое название в декабре прошлого года обрело нехорошую славу: именно отсюда по всему миру распространился коронавирус нового типа.

Однако Поднебесной удалось оперативно сдержать распространение инфекции. Население китайских городов, в том числе и Уханя, строго соблюдало меры карантина.

В КНР создано более 10 вакцин от COVID-19, клинические испытания четырех из них практически завершены, скоро их запустят в серию. В 2021 году Китай намерен выпустить миллиард доз.

А Ухань понемногу возвращается к прежней жизни. Люди устали от ограничений и могут позволить себе глоток свободы.

Ночной Ухань - в нашей фотоленте.

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