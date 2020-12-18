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Фото — Ночная жизнь в бывшем эпицентре коронавируса нового типа

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (145)
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  • Посетители в тире ночного клуба в Ухане год спустя после вспышки коронавируса.
© REUTERS / Aly Song
Люди танцуют ночью в парке.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32937676.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201218/32938406/foto-nochnaya-zhizn-v-byvshem-epitsentre-covid-19.html

Китайский Ухань в свете реклам и фонарей: спустя год после появления первого очага COVID-19 этот город снова живет полной жизнью.

Это географическое название в декабре прошлого года обрело нехорошую славу: именно отсюда по всему миру распространился коронавирус нового типа.

Девушки в масках напротив граффити в Ухане.
© AFP 2020 / Noel Celis
Очаг пандемии погашен: китайский город Ухань выходит из карантина - видео

Однако Поднебесной удалось оперативно сдержать распространение инфекции. Население китайских городов, в том числе и Уханя, строго соблюдало меры карантина.

В КНР создано более 10 вакцин от COVID-19, клинические испытания четырех из них практически завершены, скоро их запустят в серию. В 2021 году Китай намерен выпустить миллиард доз.

А Ухань понемногу возвращается к прежней жизни. Люди устали от ограничений и могут позволить себе глоток свободы.

Ночной Ухань - в нашей фотоленте. 

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (145)

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