Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день

Эту дату многие молдавские правоохранители встретили, обеспечивая соблюдение порядка во время протеста аграриев в Кишиневе.

В Молдове отмечают Национальный день полиции. Именно 18 декабря исполняется три десятилетия со дня основания органов внутренних дел Республики Молдова. По этому случаю в Кишиневе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Несмотря на праздник, многие полицейские вынуждены находиться в этот день на службе. Сотни людей в погонах обеспечивают порядок в центре Кишинева, где третий день протестуют фермеры.

Закон "О полиции" был принят в Республике Молдова 18 декабря 1990 года. Он определил место, роль и принципы деятельности структуры в системе органов центральной и местной власти. Молдавская полиция является частью МВД республики, в ее задачи входит защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан страны.

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