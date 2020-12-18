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Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день

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© Sputnik / Mihai Caraus
Задача — организовать движение транспорта в форс-мажорных условиях.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32941294.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201218/32942503/prazdnik-v-otseplenii-kak-politseyskie-otmechayut-svoy-professionalnyy-den.html

Эту дату многие молдавские правоохранители встретили, обеспечивая соблюдение порядка во время протеста аграриев в Кишиневе.

В Молдове отмечают Национальный день полиции. Именно 18 декабря исполняется три десятилетия со дня основания органов внутренних дел Республики Молдова. По этому случаю в Кишиневе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. 

Министерство Внутренних Дел
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Несмотря на праздник, многие полицейские вынуждены находиться в этот день на службе. Сотни людей в погонах обеспечивают порядок в центре Кишинева, где третий день протестуют фермеры. 

Закон "О полиции" был принят в Республике Молдова 18 декабря 1990 года. Он определил место, роль и принципы деятельности структуры в системе органов центральной и местной власти. Молдавская полиция является частью МВД республики, в ее задачи входит защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан страны.

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