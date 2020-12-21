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Фото — Лучшие спортивные мгновения за 2020 год в объективе Sputnik

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  • Дина Аверина (Россия) выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
© Sputnik / Alexander Vilf
Дина Аверина (Россия) выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/14/32958982.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201221/32960030/photo-luchshie-sportivnye-mgnoveniya-za-2020-god-v-obektive-sputnik.html

Подходит к завершению очередной соревновательный сезон — он выдался необычным, разумеется, из-за распространения коронавируса. Но никакие препятствия не смогли помешать атлетам верить в себя и в свою победу.

Пандемия внесла свои коррективы в календарь спортивных соревнований, хотя турниры начала года прошли традиционно и принесли России свои победы. Например, на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходили с 9 по 22 января в Лозанне, российские спортсмены завоевали 29 медалей, в том числе 11 золотых.

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А в середине февраля на санно-бобслейной трассе "Санки" в Сочи прошел 49-й чемпионат мира по санному спорту. В неофициальном общекомандном зачете победу впервые одержала сборная России, на счету которой пять золотых, две серебряные и бронзовая медали.

Необычным выдалось международное первенство по художественной гимнастике. В турнире участвовали команды нескольких стран, при этом каждая сборная выступала дома, а соревнования транслировались онлайн. Победу в индивидуальном многоборье одержала россиянка Дина Аверина.

Самой, пожалуй, громкой стала победа российского теннисиста Даниила Медведева в поединке с австрийским спортсменом Домиником Тимом на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Спортивная пресса назвала поединок "историческим камбэком" Медведева. В матче, который продолжался 2 часа 42 минуты, он одержал убедительную победу и стал первым за 11 лет россиянином, выигравшим итоговый турнир ATP.

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В Казани провели чемпионат Приволжского федерального округа по бодибилдингу: судейская коллегия определяла самое красивое и сильное тело атлетов и атлеток в различных весовых категориях и группах.

С разработкой вакцин от коронавируса для спорта появилась надежда на лучшее: так, генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 по футболу Нассер Аль-Хатер заявил, что планирует провести "абсолютно нормальный" чемпионат.

Каким запомнится этот спортивный год зрителям и болельщикам — в нашей фотоленте. 

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Дина Аверина (Россия) выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
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