Фото — Как идет подготовка к Рождеству в Гонконге

В одном из торговых центров установили красочные золотые рождественские ели — жители города готовятся к Рождеству и создают себе праздничное настроение.

Раскрасить мир в яркие цвета — лучший способ сделать подарок себе и окружающим в условиях пандемии.

В одном из торговых центров Гонконга установили золотые рождественские елки, которые тут же стали местом притяжения для жителей города, желающих сделать эффектные рождественские фото. А заодно и полюбоваться прекрасным видом, который открывается со смотровой площадки.

Золотой — один из основных цветов китайского Нового года. Это символ счастья и благополучия. Неудивительно, что полюбоваться на елки ежедневно стекаются десятки людей. Конечно же, соблюдая все меры предосторожности.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как жители Гонконга создают себе рождественское настроение.

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