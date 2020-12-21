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Фото — Как идет подготовка к Рождеству в Гонконге

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (177)
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© Sputnik / Miguel Сandеla
Молодые люди с ребенком фотографируются перед Золотыми рождественскими елками в торговом центре в Гонконге.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/15/32967501.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201221/32968070.html

В одном из торговых центров установили красочные золотые рождественские ели — жители города готовятся к Рождеству и создают себе праздничное настроение.

Раскрасить мир в яркие цвета — лучший способ сделать подарок себе и окружающим в условиях пандемии.

В столице Рождества зажглись огни на рождественской ели
© Ruptly
Видео – В столице Рождества зажглись огни на праздничной ели

В одном из торговых центров Гонконга установили золотые рождественские елки, которые тут же стали местом притяжения для жителей города, желающих сделать эффектные рождественские фото. А заодно и полюбоваться прекрасным видом, который открывается со смотровой площадки.

Золотой — один из основных цветов китайского Нового года. Это символ счастья и благополучия. Неудивительно, что полюбоваться на елки ежедневно стекаются десятки людей. Конечно же, соблюдая все меры предосторожности.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как жители Гонконга создают себе рождественское настроение.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (177)

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Молодые люди с ребенком фотографируются перед золотыми рождественскими елками в торговом центре в Гонконге.
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