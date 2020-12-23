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Фото - Чем запомнилось пребывание Игоря Додона на президентском посту

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  • Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Игорь Додон занимал пост Президента Республики Молдова с 23 декабря 2016 года. Теперь его четырехлетний мандат подошел к концу.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201223/32968690/foto-chem-zapomnilsya-period-prebyvaniya-igorya-dodona-na-prezidentskom-postu.html

Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова самые яркие и запоминающиеся снимки, которые рассказывают о четырех годах деятельности главы молдавского государства.

Четырехлетний президентский мандат Игоря Додона подошел к концу, и это хороший повод вспомнить о самых интересных событиях, которые нашли свое отражение в объективе фотографа.

Игорь Додон стал вторым главой государства, избранным на высший пост в стране в результате прямых всеобщих выборов. До него всенародным голосованием на выборах в 1997 году президентом был избран Петр Лучинский. В 2001-2012 годах главу молдавского государства выбирали депутаты парламента.

Президентский дворец, Кишинев.
© Sputnik / Mihai Caraus
Видео – Обращение действующего президента Молдовы: о чем заявил Игорь Додон

Однако в 2016 году Конституционный суд объявил недействительными поправки 2000 года, внесенные в Основной закон. Таким образом, Молдова вернулась к прямым выборам главы государства — всеобщим голосованием граждан.

В 2016 году на выборах победил Игорь Додон, который получил большинство голосов во втором туре, его соперником была Майя Санду. В 2020 году Додон и Санду снова оказались во втором туре выборов, однако на этот раз результаты голосования оказались диаметрально противоположными.

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года в селе Садова Каларашского района. Он женат, у него есть трое сыновей — Богдан, Влад и Николай. Жена — Галина Додон — в период президентства своего супруга возглавила благотворительный фонд.

Додон не раз становился гостем радиостудии Sputnik Молдова во время пребывания на посту президента страны.

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Теги:
Игорь Додон


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