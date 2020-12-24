Фото – Рождество для черепахи и не только...

Наступает праздник добра, света и любви. В этот день мы дарим подарки самым близким и родным людям.

Давно превратилось в добрую ежегодную традицию побаловать заодно и обитателей зоопарков. Ведь не только людям нужен праздник.

Животные, которые каждый день радуют посетителей зверинцев, тоже должны почувствовать общую атмосферу.

Вопросов, что подарить льву, черепахе или панде, не возникает. Конечно же, это должны быть их любимые лакомства!

А если при этом украсить это блюдо, придать ему рождественский колорит – праздничное настроение будет обеспечено всем.

Так поступили, например, служители берлинского зоопарка. В вольерах животных появились рождественские елки, украшенные любимой едой постояльцев зверинца. Каждому свое: льву — мясо, тигру — рыбу, пандам — фрукты!

А к зверям из зоопарка в Гватемале пришел сам Санта Клаус.

Как еще поздравляли животных в зоопарках мира, смотрите в нашей фотоленте.

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