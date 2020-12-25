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Рождественский караван пожарных: украшенная спецтехника проехала по Кишиневу

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  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
  • Рождественский караван пожарных
© Sputnik / Mihai Caraus
Так украшенные машины готовились к старту.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/19/33035941.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201225/33036641/rozhdestvenskiy-karavan-pozharnykh.html

В пятницу вереница пожарных машин не вызывала тревогу у жителей молдавской столицы, а все потому, что автомобили специально украсили, и они колонной проехали по нескольким улицам Кишинева - смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

В столице Молдовы в пятницу прошел традиционный Рождественский караван спасателей и пожарных. По улицам Кишинева прошла празднично украшенная колонна из 22 единиц специализированной техники.

Спецавто отправились в путь с улицы Каля Ешилор, проехали по нескольким улицам столицы и в конечном итоге прибыли к зданию Министерства внутренних дел. 

Новогодняя елка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В мероприятии принял участие глава МВД Павел Войку, он поздравил всех граждан с наступающими праздниками.

"Это все для детей, потому что они - те, кто больше всех ждут чуда. Ждут, чтобы случилось что-то хорошее. А те подарки, которые мы им преподнесли, надеюсь, принесут детям радость", - отметил Войку.

По словам министра, в конце этого сложного года граждане, как никогда нуждаются в празднике.

Рождественский караван организовали и в прошлом году. Тогда - на площади Великого национального собрания, перед зданием правительства. В этом году в мероприятие внесли изменения в связи с действующими противоэпидемическими ограничениями.

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