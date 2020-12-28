Фото – Трудно сказать "прощай": утраты 2020 года

Уходящий год оказался особенно щедр на испытания и ознаменовался невосполнимыми потерями известных деятелей культуры, спорта и общественно значимых фигур. Звезды западного мира, покинувшие нас в 2020 году – в фотогалерее Sputnik.

Уходящий год запомнится в том числе невосполнимыми утратами, которые понесли кинематограф, мир моды, науки и политики.

Из жизни ушли знаменитые актеры и режиссеры, бывшие главы государств и модельеры, величайшие музыканты и спортсмены – люди, определившие культурный и социальный код западного мира, чьи талант и умения стали достоянием всего человечества.

Публика, зрители, болельщики не сразу свыкнутся с потерей кумиров: уходящий високосный год еще долго будет иметь дурную славу, и дело здесь не только в пресловутом коронавирусе.

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