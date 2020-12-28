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Фото – Трудно сказать "прощай": утраты 2020 года

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© AP Photo / Mark J. Terrill
Американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января 2020-го, в 41 год.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1c/33058972.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201228/33060035/foto-trudno-skazat-proshchay-utraty-2020-goda.html

Уходящий год оказался особенно щедр на испытания и ознаменовался невосполнимыми потерями известных деятелей культуры, спорта и общественно значимых фигур. Звезды западного мира, покинувшие нас в 2020 году – в фотогалерее Sputnik.

Уходящий год запомнится в том числе невосполнимыми утратами, которые понесли кинематограф, мир моды, науки и политики.

Баннер с изображением Диего Марадоны у больницы в Аргентине.
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Из жизни ушли знаменитые актеры и режиссеры, бывшие главы государств и модельеры, величайшие музыканты и спортсмены – люди, определившие культурный и социальный код западного мира, чьи талант и умения стали достоянием всего человечества.

Публика, зрители, болельщики не сразу свыкнутся с потерей кумиров: уходящий високосный год еще долго будет иметь дурную славу, и дело здесь не только в пресловутом коронавирусе.

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