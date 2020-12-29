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Cамые популярные у туристов города России для семейного отдыха - фото

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  • Мост через реку Вятку в г. Кирове.
  • Храм во имя великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в западном микрорайоне Кирова.
  • Соборный храм Александра Невского в Егорьевске (РПЦ)
  • Сухогруз Волго-Дон 185 проходит через Уличский шлюз.
  • Туристические теплоходы у центрального городского причала города Угличе Ярославской области.
  • Вид на собор Александра Невского (слева), церковь святого пророка Божия Илии и строящийся футбольный стадион Нижний Новгород.
  • Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода.
  • Богоявленский собор Тульского кремля.
  • Тульский кремль. На втором плане: площадь Ленина и проспект Ленина.
  • Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий.
  • Вид на Екатеринбург с небоскреба.
  • Вид на территорию комплекса Екатеринбург-Сити в Екатеринбурге.
  • Вид с Казанского кремля на Кремлевскую набережную в Казани.
  • Вид на Ново-Савиновский район Казани со стороны Казанского кремля.
  • Вид Казани со стороны поселка Верхний Услон.
  • Храм всех религий в Казани
  • Смольный собор в Санкт-Петербурге.
  • Виды Санкт-Петербурга
  • Юбилейный 70-й выпуск офицеров Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова
  • Севастопольский офицерский бал Победа!
  • Пляж в Адлерском районе города Сочи.
© Sputnik / Станислав Шаклеин
Мост через реку Вятку в Кирове.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1c/33060967.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201229/33062044/samye-populyarnye-goroda-rossii-dlya-semeynogo-otdykha-foto.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие города России стали в 2020 году самыми популярными для туристов с детьми.

Рейтинг составили специалисты российского сервиса бронирования жилья, пишет Tvil.ru.

© Photo : Wildlife in Russia National Geographic / Dmitry Viliunov
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В топ вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород. Также выросла востребованность Углича, Егорьевска и Кирова.

А вот Москва в первую десятку не попала, заняв лишь 12 место, хотя в прошлый раз столица России оказалась на четвертой строчке.

Стоимость отдыха с детьми в России колеблется от 2600 рублей (около 600 молдавских леев) за сутки (в Туле) до 5500 рублей (чуть меньше 1,3 тысячи молдавских леев) в сутки (в Екатеринбурге).

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