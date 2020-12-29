Cамые популярные у туристов города России для семейного отдыха - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие города России стали в 2020 году самыми популярными для туристов с детьми.

Рейтинг составили специалисты российского сервиса бронирования жилья, пишет Tvil.ru.

В топ вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород. Также выросла востребованность Углича, Егорьевска и Кирова.

А вот Москва в первую десятку не попала, заняв лишь 12 место, хотя в прошлый раз столица России оказалась на четвертой строчке.

Стоимость отдыха с детьми в России колеблется от 2600 рублей (около 600 молдавских леев) за сутки (в Туле) до 5500 рублей (чуть меньше 1,3 тысячи молдавских леев) в сутки (в Екатеринбурге).

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