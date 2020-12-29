Фото – Последствия землетрясения в Хорватии

Во вторник днем в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центре страны.

В результате удара стихии сильно пострадал город Петриня, особенно его центральная часть. Землетрясение ощущалось по всей Хорватии, а также и в соседних странах.

В настоящее время продолжается работа по ликвидации и разбору завалов на месте обрушившихся зданий.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который вместе с президентом страны Зораном Милановичем и министрами прибыли в Петриню, сообщил, что для пострадавших подготовлены 600 мест для временного размещения.

Накануне в городе также ощущалось несколько подземных толчков меньшей силы. Нынешний удар оказался разрушительным. Большая часть пострадавших от землетрясения строений более непригодна для проживания.

"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками… Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", – заявил Пленкович.

Точных данных о пострадавших пока нет. Известно лишь, что в Петрине погибла 12-летняя девочка. В больницу города Сисак поступили 20 человек с травмами различной степени тяжести. Однако здание самой больницы также сильно пострадало при землетрясении. Пациенты и медперсонал были вынуждены эвакуироваться, оборудование вывезено.

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