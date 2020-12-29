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Фото – Последствия землетрясения в Хорватии

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  • Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рядом с пожилой женщиной, эвакуированной из-за землетрясения в городе Петриня
  • Пожарные на улице в Петриньи
  • Полиция на улице Загреба после землетрясения
  • Солдаты проверяют разрушенный землетрясением дом в Хорватии
  • Медицинский персонал и пациенты, эвакуированные из-за землетрясения в хорватском городе Загреб
  • Разрушенный дом после землетрясения в хорватском городе Загреб
  • Разрушенный в результате землетрясения дом в хорватском
  • Разрушенные дома после землетрясения в хорватском городе Петриня
  • Завалы после землетрясения в хорватском городе Петринья
  • Последствия землетрясения в хорватском городе Сисак
© AP Photo
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович рядом с пожилой женщиной, эвакуированной после землетрясения в городе Петриня.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1d/33073118.jpg
Sputnik Молдова
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Во вторник днем в Хорватии произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в районе города Петриня в центре страны.

В результате удара стихии сильно пострадал город Петриня, особенно его центральная часть. Землетрясение ощущалось по всей Хорватии, а также и в соседних странах.

Сейсмограф
© Sputnik / Miroslav Rotari
Видео - Сильное землетрясение в Хорватии

В настоящее время продолжается работа по ликвидации и разбору завалов на месте обрушившихся зданий.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который вместе с президентом страны Зораном Милановичем и министрами прибыли в Петриню, сообщил, что для пострадавших подготовлены 600 мест для временного размещения.

Накануне в городе также ощущалось несколько подземных толчков меньшей силы. Нынешний удар оказался разрушительным. Большая часть пострадавших от землетрясения строений более непригодна для проживания.

"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками… Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", – заявил Пленкович.

Точных данных о пострадавших пока нет. Известно лишь, что в Петрине погибла 12-летняя девочка. В больницу города Сисак поступили 20 человек с травмами различной степени тяжести. Однако здание самой больницы также сильно пострадало при землетрясении. Пациенты и медперсонал были вынуждены эвакуироваться, оборудование вывезено.

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