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Игристое блаженство к новогоднему столу

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  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
  • Vinul spumant este de nelipsit de pe masa de Revelion
© Photo : Miroslav Rotari
Рандеву на "Бульваре шампанского".
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/09/32814357.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201230/32814839/igristoe-blazhenstvo-k-novogodnemu-stolu.html

В многолетний ритуал встречи Нового года прочно вошла привычка обязательно проводить праздничную ночь с игристым вином на столе. Громкий хлопок пробки, шипение в бокале – залог того, что в следующие 365 дней все в жизни сложится как надо.

Эту традицию, в отличие от некоторых других, не отменит даже пандемия COVID-19.

Лучшие из молдавских игристых вин изготавливаются из отечественных и европейских сортов винограда. Чтобы новогоднему напитку оказаться на нашем столе, работа начинается еще летом, когда собирается урожай и фермеры отбирают лучшие гроздья, которые к декабрю превратятся в игристый напиток.

Коллекция подков
© Sputnik / Dmitri Terehov
Республика Молдова в Книге рекордов Гиннесса

Как утверждает статистика, в ночь на рубеже нового года выпивается треть объема игристого вина, произведенного в Молдове в течение года. 

Для многих важно знать, что в их бокале плещется по-настоящему качественный напиток. Один из самых простых признаков – цена, поскольку хорошее игристое вино по определению не может быть слишком дешевым. Технологии его производства предполагают большую долю ручного труда, жесткий контроль процесса и не менее жесткие условия хранения.

А еще, видимо, некую магию, поскольку работники лучших молдавских винодельческих предприятий говорят чистую правду, заявляя, что вкладывают в производство своего продукта душу. 

Самые известные молдавские производители игристых вин сегодня предлагают ассортимент из более полутора сотни названий. Среди разновидностей – становящийся с каждым годом все более популярным в Молдове очень сухой, колючий и "веселый" брют, самое аристократичное из игристых вин.

И все это ради одного – чтобы придать вашей новогодней ночи особую атмосферу волшебства.

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