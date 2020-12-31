Лучшие фото Sputnik с животными за 2020 год

На братьев наших меньших всегда приятно смотреть. Они поднимают настроение и вызывают самые нежные чувства. Sputnik предлагает посмотреть подборку лучших фотографий животных за 2020 год.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые красивые кадры со всего мира, на которые попали животные. От величественных медведей и королевской гривы львов до умилительных детенышей. Трогательные, забавные, грозные и игривые. Эти фотографии не оставят никого равнодушными.

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