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"Дефиле" новогодних елей Кишинева: каждая сражает своей красотой

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  • Главная красавица Кишинева - у Арки Победы, что на центральной площади.
  • Елка пусть и не на центральной площади страны, зато у главного банка Молдовы.
  • В парке Афганцев на Рышкановке она распустила свои магические и волшебные нити.
  • Рышкановский суд тоже решил устроить себе праздник. Благо рядом многие годы растут пушистые елки.
  • А вот на Скулянке елка с подарками!
  • Коробка с подарками уже неотъемлемый атрибут украшения елки.
  • Эта елка сделана так, будто сама из коробок с подарками состоит.
  • А вот другое украшение у елки - молодой олень.
  • Тут уже олень с санями.
  • А эта красавица соединяет Рышкановку и центр, предваряя единственную пешеходную улицу столицы.
  • Эти елки высвечены на здании главного поставщика воды в Кишиневе.
  • У этой елки, пожалуй, самая длинная макушка.
  • Ну как не порадоваться празднику у такой красивой елки, особенно после такого сложного года?!
  • А вот елка 2021 года!
© Sputnik / Mihai Caraus
Главная красавица Кишинева - у Арки Победы, что на центральной площади.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1e/33092102.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201231/33102694/bitva-elok-kishineva-kazhdaya-srazhaet-svoey-krasotoy.html

Кишинев празднично украшен, и особое место в этом новогоднем оформлении отведено елке. Зеленые красавицы в праздничном убранстве установлены в каждом уголке столицы.

Елка – самый главный атрибут Нового года. С ней, нарядно украшенной, мы провожаем Старый год и встречаем Новый.

Каждый подходит к ее оформлению индивидуально - практически так же, как к выбору собственного наряда на новогоднюю ночь. Таким же особым подходом отличились и представители муниципальных властей Кишинева, и частных компаний, оформляя главный символ праздника.

Неизменно в каждом таком декоре только одно – силуэт елки. Все остальное – фантазийный экспромт оформителей.

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Теги:
праздники, елки, Кишинев


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