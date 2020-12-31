"Дефиле" новогодних елей Кишинева: каждая сражает своей красотой

Елка – самый главный атрибут Нового года. С ней, нарядно украшенной, мы провожаем Старый год и встречаем Новый.
Каждый подходит к ее оформлению индивидуально - практически так же, как к выбору собственного наряда на новогоднюю ночь. Таким же особым подходом отличились и представители муниципальных властей Кишинева, и частных компаний, оформляя главный символ праздника.
Неизменно в каждом таком декоре только одно – силуэт елки. Все остальное – фантазийный экспромт оформителей.
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