"Дефиле" новогодних елей Кишинева: каждая сражает своей красотой

Кишинев празднично украшен, и особое место в этом новогоднем оформлении отведено елке. Зеленые красавицы в праздничном убранстве установлены в каждом уголке столицы.

Елка – самый главный атрибут Нового года. С ней, нарядно украшенной, мы провожаем Старый год и встречаем Новый.

Каждый подходит к ее оформлению индивидуально - практически так же, как к выбору собственного наряда на новогоднюю ночь. Таким же особым подходом отличились и представители муниципальных властей Кишинева, и частных компаний, оформляя главный символ праздника.

Неизменно в каждом таком декоре только одно – силуэт елки. Все остальное – фантазийный экспромт оформителей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova