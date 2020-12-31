Фото – Новогодние троллейбусы из прошлого и будущего Кишинева

С 25 декабря на самых популярных маршрутах столицы появились троллейбусы, оформленные красочной подсветкой. Но это еще не все сюрпризы, подготовленные столичными властями.

Троллейбусы с праздничной подсветкой уже не первый день радуют жителей и гостей молдавской столицы. Современные машины новых моделей, украшенные яркими гирляндами, создают праздничное настроение, а особое восхищение они вызывают у детей.

В предновогодний вечер мэрия Кишинева решила выпустить на дороги города еще несколько празднично украшенных троллейбусов. Но на этот раз на линию выйдут и представители прошлого века, а именно – машины 1949 и 1966 годов выпуска.

Винтажные троллейбусы будут курсировать по улицам столицы только в канун Нового года, ну а новые празднично украшенные машины продолжат нести дух праздника жителям и гостям столицы вплоть до 14 января наступающего года.

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