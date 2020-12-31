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Фото – Новогодние троллейбусы из прошлого и будущего Кишинева

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  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
  • Новогодние троллейбусы
© Sputnik / Mihai Caraus
Три троллейбуса, оформленных красочной подсветкой по случаю зимних праздников, курсируют по Кишиневу с 25 декабря.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1e/33089974.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20201231/33104398/photo-novogodnie-trolleybusy-iz-proshlogo-i-buduschego-kishineva.html

С 25 декабря на самых популярных маршрутах столицы появились троллейбусы, оформленные красочной подсветкой. Но это еще не все сюрпризы, подготовленные столичными властями.

Троллейбусы с праздничной подсветкой уже не первый день радуют жителей и гостей молдавской столицы. Современные машины новых моделей, украшенные яркими гирляндами, создают праздничное настроение, а особое восхищение они вызывают у детей.

Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев.
© Sputnik / Mihai Caraus
Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев

В предновогодний вечер мэрия Кишинева решила выпустить на дороги города еще несколько празднично украшенных троллейбусов. Но на этот раз на линию выйдут и представители прошлого века, а именно – машины 1949 и 1966 годов выпуска.

Винтажные троллейбусы будут курсировать по улицам столицы только в канун Нового года, ну а новые празднично украшенные машины продолжат нести дух праздника жителям и гостям столицы вплоть до 14 января наступающего года.

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