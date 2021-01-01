ФОТО- Коронавирус не помеха: как в мире встретили новый, 2021 год

Жители разных стран впервые встречают Новый год в условиях пандемии коронавируса. Запреты и ограничения не смогли испортить волшебную атмосферу праздника.

Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и детей. Подробности - в нашей фотоленте.

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