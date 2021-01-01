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ФОТО- Коронавирус не помеха: как в мире встретили новый, 2021 год

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© Sputnik / Maksim Bogodvid
Девушка во время встречи Нового 2021 года на катке" Черное озеро" в Казани.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/01/33113012.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210101/33114226/foto-new-year-2020-coronafirus.html

Жители разных стран впервые встречают Новый год в условиях пандемии коронавируса. Запреты и ограничения не смогли испортить волшебную атмосферу праздника.

Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и детей. Подробности - в нашей фотоленте.

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