ФОТО- Коронавирус не помеха: как в мире встретили новый, 2021 год

Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и детей. Подробности - в нашей фотоленте.
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Жители разных стран впервые встречают Новый год в условиях пандемии коронавируса. Запреты и ограничения не смогли испортить волшебную атмосферу праздника.
Запреты и ограничения не смогли омрачить радость от любимого праздника всех взрослых и детей. Подробности - в нашей фотоленте.
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С 25 декабря на самых популярных маршрутах столицы появились троллейбусы, оформленные красочной подсветкой. Но это еще не все сюрпризы, подготовленные столичными властями.
Кишинев празднично украшен, и особое место в этом новогоднем оформлении отведено елке. Зеленые красавицы в праздничном убранстве установлены в каждом уголке столицы.
На братьев наших меньших всегда приятно смотреть. Они поднимают настроение и вызывают самые нежные чувства. Sputnik предлагает посмотреть подборку лучших фотографий животных за 2020 год.
В многолетний ритуал встречи Нового года прочно вошла привычка обязательно проводить праздничную ночь с игристым вином на столе. Громкий хлопок пробки, шипение в бокале – залог того, что в следующие 365 дней все в жизни сложится как надо.
В новогоднюю ночь в роддоме Института матери и ребенка родилось четверо детей. Две девочки и двое мальчиков.
Вакцина mRNA от COVID-19 прежде всего будет предназначена для нуждающихся стран. Ее распределением займутся ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения
Почему 2020 год был неудачным в сфере энергетики для Прибалтики, в интервью Baltnews рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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