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Фото - Сплошное "молоко": каким выдался в Кишиневе второй день года

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Тема:
События Кишинева (146)
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  • Туман в Кишиневе, 2 января 2021
  • Туман в Кишиневе, 2 января 2021
  • Туман в Кишиневе, 2 января 2021
  • Туман в Кишиневе, 2 января 2021
  • Туман в Кишиневе, 2 января 2021
  • Туман в Кишиневе, 2 января 2021
  • Туман в Кишиневе, 2 января 2021
  • Туман в Кишиневе, 2 января 2021
© Sputnik / Irina Karush
Туман в Кишиневе, 2 января 2021-го. Здание мэрии.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/02/33118524.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210102/33118320/Foto-sploshnoe-moloko-kakim-vydalsya-v-chisinau-vtoroy-den-goda.html

Если 1 января нового, 2021 года в молдавской столице светило солнце, то уже на следующий день город окутал густой туман.

Люди в рождественских колпаках плавают в озере Серпентин в Гайд-парке в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
Самый точный прогноз погоды: что готовит второй день января
Туманное утро выдалось в Кишиневе 2 января, видимость на дорогах не превышала 200 метров. Судя по малому количеству транспорта, жители столицы предпочли без особой нужды из дому не выходить. Второй день года, во всяком случае, первую его половину, они проведут дома.

По народным приметам, погода 2 января соответствует той, что будет в августе. Синоптики же на второй день года обещают, что небо будет пасмурным, а температура воздуха днем не превысит 4 градусов выше нуля.

"Седое" кишиневское утро – в нашей фотоленте.

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Тема:
События Кишинева (146)


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