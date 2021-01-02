Фото - Сплошное "молоко": каким выдался в Кишиневе второй день года

Если 1 января нового, 2021 года в молдавской столице светило солнце, то уже на следующий день город окутал густой туман.

Туманное утро выдалось в Кишиневе 2 января, видимость на дорогах не превышала 200 метров. Судя по малому количеству транспорта, жители столицы предпочли без особой нужды из дому не выходить. Второй день года, во всяком случае, первую его половину, они проведут дома.

По народным приметам, погода 2 января соответствует той, что будет в августе. Синоптики же на второй день года обещают, что небо будет пасмурным, а температура воздуха днем не превысит 4 градусов выше нуля.

"Седое" кишиневское утро – в нашей фотоленте.

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