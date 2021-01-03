Выжить и выстоять: кадры из "красной зоны" борьбы с COVID в Приднестровье

Минздрав Приднестровья открыл фотопроект, посвященный медицинским работникам, несущим вахту в самом сердце COVID-борьбы: в красных зонах госпиталей, в вирусологических лабораториях и инфекционных кабинетах. Проект еще продолжается, пока представлены фотографии из инфекционных госпиталей Каменки, Рыбницы и Дубоссар.
"Мы не видим их лиц, а пациенты не знают, как выглядит тот человек, который излечил их от малоизвестной болезни. Они вынуждены надевать тяжелую защитную одежду, маски и очки. Через несколько часов они начинают оставлять следы на лице, но это обязательная мера", - отмечают в ведомстве.
Во время работы медики сталкиваются со множеством трудностей. Не исключением являются агрессивные пациенты.
- В Приднестровье Минздрав организовал фотопроект "Медики в красной зоне".
- В нем рассказывается о тех, кто трудится на передовой борьбы с COVID.
- Фотопроект наглядно демонстрирует, как медики проходят это тяжелое испытание.
- Как они помогают тем, кто остро нуждается в медицинском профессиональном уходе.
- Для безопасности медицинские работники полностью экипируются. Облачаются в комбинезоны, надевают маски, перчатки.
- Проклевают скотчем все стыки костюма, чтобы не дать возможности не дай Бог проникнуть вирусу.
- Используют особые защитные средства.
- Очки через несколько часов оставляют следы на лице, которые долго не проходят.
- Но это жизненно необходимые меры защиты.
- Ведь важно суметь выстоять против малоизвестной болезни и быть полезными для других, тех, кого одолевает вирус.
"Очень обидно, когда часть больных, зараженных коронавирусом, особенно в легкой форме, не понимают, что происходит. Ситуация требует их изоляции, они не все довольны. Есть недопонимание со стороны граждан. Это отрицательные моменты, которые мешают быстрее и нормально и качественнее делать свою работу", - говорит завотделением Дубоссарского коронавирусного госпиталя Игорь Писаренко.
Самый северный в регионе инфекционный госпиталь находится в Каменке. В Рыбницкой центральной районной больнице разместился самый крупнейший коронавирусный центр в регионе. На сегодняшний день госпиталь состоит из трех уровней. Его мощность - 530 коек. Дубоссарский инфекционный госпиталь обслуживает не только жителей Дубоссар и Дубоссарского района, но и население всего Григориополя.
В борьбе с COVID участвуют 649 врачей, 1386 представителей среднего медицинского персонала и 1152 младшего медицинского персонала. Всего за период пандемии заболело 1022 медработника.
Для медиков, непосредственно контактирующих с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию или с подтвержденным диагнозом, а также за контактирующих с инфицированным биоматериалом и отходами, предусмотрены доплаты. Их размер зависит от степени контакта с COVID-19. Так, сотрудникам "красной зоны" установлен самый высокий размер доплат (врачам - на одну ставку в размере 7 800 приднестровских рублей, что практически эквивалентно сумме в молдавских леях).
В инфекционные госпитали Бендер, Григориополя, Рыбницы и госпиталя ветеранов войны направлены по три человека. Один студент оказывает медицинскую помощь в COVID-центре Дубоссар, четыре - во временном госпитале на базе Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи, еще два - в кадетском корпусе.
В кризисных центрах работают 129 студентов, из них только в Тирасполе - 53 человека, в Бендерах - 19, в Рыбнице - 18.
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