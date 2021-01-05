Фото - Запомнился не вирусом одним: природные катастрофы 2020 года

Високосный год оправдал то, что ему приписывают: 2020-й выдался щедрым на природные катаклизмы. Первыми ласточками стали австралийские пожары, в которых погибло более 3 миллиардов животных.
Европу накрыли штормы, Африку – экстремально высокие температуры. В Атлантическом океане было зафиксировано рекордное количество ураганов.
Среди самых разрушительных бедствий этого года выделяются шторм Ciara в Великобритании, циклон "Амфан" в Восточной Индии, муссонные наводнения в Южной Азии, оползни в Бразилии и Японии, сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии, ураган "Салли" в США и "Йота" в Никарагуа, извержение вулканов Тааль и Килауэа.
Как «шутила» природа с человечеством в 2020-м - в фотоленте Sputnik.
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