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Фото - Запомнился не вирусом одним: природные катастрофы 2020 года

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© AP Photo / Noah Berger
Рекордные по площади пожары бушевали в Калифорнии с августа по декабрь 2020 года, их площадь составила свыше 16 тысяч квадратных километров. В результате пожаров погиб 31 человек, более 9 тысяч зданий были разрушены.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20210105/33146402/foto-samye-razrushitelnye-prirodnye-katastrofy-2020-goda.html

Минувший год во многом изменил жизнь человечества, и виной тому не только тяжелейший вирус, громкие политические события, но и природные катастрофы.

Високосный год оправдал то, что ему приписывают: 2020-й выдался щедрым на природные катаклизмы. Первыми ласточками стали австралийские пожары, в которых погибло более 3 миллиардов животных.

Пандемия, БелАЭС, события в Карабахе - краткие итоги 2020 года
© Sputnik
Видео - От печали до радости: полюса 2020 года

Европу накрыли штормы, Африку – экстремально высокие температуры. В Атлантическом океане было зафиксировано рекордное количество ураганов.

Среди самых разрушительных бедствий этого года выделяются шторм Ciara в Великобритании, циклон "Амфан" в Восточной Индии, муссонные наводнения в Южной Азии, оползни в Бразилии и Японии, сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии, ураган "Салли" в США и "Йота" в Никарагуа, извержение вулканов Тааль и Килауэа.

Как «шутила» природа с человечеством в 2020-м - в фотоленте Sputnik.

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